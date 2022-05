Miñambres incluye a Alessio entre los candidatos al banquillo del Levante

El director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, explicó que todavía no ha tomado una decisión definitiva sobre el inquilino del banquillo del equipo la próxima temporada en Segunda División y aseguró que el italiano Alessio Lisci es uno de los candidatos.

Miñambres se reunió el pasado lunes con Alessio, que dirigió al equipo desde diciembre de 2021 hasta final de curso, y le trasladó que no está descartado, pero también le adelantó que se ha reunido y se va a reunir con otros entrenadores.

“Tuve una reunión con Alessio como tendré con bastantes entrenadores, es uno más entre los muchos entrenadores que hay y que me han ofrecido y se lo quería comunicar personalmente”, dijo Miñambres en una rueda de prensa celebrada en el Ciutat de València.

“Como no lo tengo claro tengo que esperar, lo haremos cuando haya hablado con los que tengamos que hablar”, recalcó el ejecutivo leonés, que aseguró que no tiene prisa alguna por cerrar el entrenador de la próxima temporada.

El director deportivo comentó que le habían ofrecido a Alessio seguir en el club independientemente si es o no el entrenador elegido. “Queremos que siga, pensamos que debe estar con nosotros. Le pilló por sorpresa y no contestó”, dijo Felipe, que no quiso desvelar en qué rol seguirá en el club.

Sobre el estilo de entrenador que busca en el mercado, Felipe explicó que quiere un Levante que sea “atrevido y valiente” y que maneje la posesión. “Que vaya a por los partidos, que sea agresivo en ataque y defensa”, resumió.