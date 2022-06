El pasado martes 28 de junio tuvo lugar en el Club de IberiaMart de Madrid un evento de pádel organizado por la joven marca de suscripción de coches Bipi, que a pesar de tener un corto recorrido en el sector (5 años), se está poniendo las pilas por lo que se refiere a patrocinios. En sus filas cuentan con jóvenes promesas del pádel como son: Marta Ortega, Momo González, Coki Nieto y Javi Rico.

La Razón tuvo el placer de poder participar en este evento en el que se juntaban jugadores de pádel y prensa. Asistieron Momo González, Marta Ortega y Javi Rico para acercar el pádel y de este modo poder darle más visibilidad. Como ya es habitual en este tipo de eventos, los jugadores se mostraron más cercanos y se pudo conversar de forma distendida con ellos, compartiendo pista y aprendiendo diferentes aspectos técnicos.

El hecho de ser un ambiente diferente al que puede ser un torneo o una sala de prensa, nos permitió acercarnos y charlar un rato.

Martita Ortega, Momo González y Javi Rico juntos en un evento en Madrid FOTO: Arnau Boronat La Razón

Con Momo estuvimos hablando de la cantidad de torneos que tienen a lo largo del año: “Supone mucho desgaste físico y hay pruebas a las que llegas muy cansado”, es la razón por la cual hay veces que caen en las primeras rondas. También nos mencionó quién es el jugador que más le impactó la primera vez que jugó contra él: “La primera vez que jugué contra Bela estaba nervioso por quien era, ahora ya me he acostumbrado”. Y nos acabó reconociendo quién creía que era el mejor a día de hoy “Juan Lebrón lo tiene todo para triunfar”.

Por otro lado, con Marta pudimos saber más acerca del calendario y como se organiza un jugador de pádel: “Esta semana descansamos pero hoy tengo este evento y por la tarde me voy a Barcelona que mañana tenemos otro”, por lo que descansan poco a pesar de ser una semana sin torneo. Y es que siempre tienen eventos con las marcas que les patrocinan, que tienen que tener cabida todos en su apretado calendario.

Finalmente, con Javi estuvimos un buen rato charlando acerca de las nuevas sedes que se han incorporado en el circuito: “Es muy bonito visitar ciudades como Viena, Bruselas, etc. pero las gradas están vacías”. Nos confesaba que en este tipo de pruebas, el público es escaso debido a que aún se está expandiendo el pádel y hay sitios que no hay tanta afición. “La gente nos dice que es muy divertido viajar cada semana, pero para nosotros supone un desgaste físico, económico y psicológico viajar tanto”. Añadía también que España era su país preferido para jugar. Hablaba de las diferentes pruebas del circuito y aclaraba: “En Catar está todo muy bien organizado y es de los mejores torneos, pero a la gente de allí no le gusta el pádel”. Para acabar puntualizando que en España hay gente desde el inicio del torneo: “Aquí en España en las fases previas las gradas están siempre llenas y sientes el calor del público”. Y se mostraba contundente con su opinión acerca de la incorporación de nuevas pruebas al circuito: “Está muy bien adquirir nuevas sedes pero sin olvidarse de que España fue de los primeros en promover este deporte y las entradas están por las nubes a diferencia de otros países”, y no le falta razón.

Desde aquí agradecer a Momo, Marta y Javi su tiempo y paciencia, y desearles mucha suerte en las siguientes pruebas que les vienen, que no son pocas.