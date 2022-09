Fernando Alonso no se calla: sus duras verdades sobre la relación con Alpine

El líder del Mundial de Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen, tuvo que pisar el acelerador a fondo este sábado en la Q3 para llevarse la pole del Gran Premio de los Países Bajos, en su casa, donde sintió el aliento de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, para la carrera de hoy domingo.

Los Ferrari no están dispuestos a ponérselo fácil y están al acecho. Lo demostraron en las prácticas y también en la clasificación. Leclerc se quedó solo a 21 milésimas de segundo del neerlandés en el circuito de Zandvoort y Sainz, a 96.

La degradación será una de las claves en este trazado sinuoso, en el que es difícil adelantar en carrera y en el que el tráfico podía jugar malas pasadas en la clasificación.

Fue precisamente eso, al encontrarse con el Red Bull de Pérez, lo que perjudicó a Fernando Alonso (Alpine), eliminado en la Q2, como su compañero Esteban Ocon, que saldrá, eso sí, una plaza por delante. Alonso no estaba satisfecho. “Este fin de semana ha ido muy rápido el ‘14′, ahora veníamos medio segundo más rápido hasta la curva 9, cuando nos encontramos el Red Bull. Es una pena no poder estar en Q3 y aprovechar esas prestaciones, pero Zandvoort es un circuito muy pequeño, muy estrecho; sabíamos que la crono iba a ser difícil y nos tocó un poco de tráfico”, aseguró. Considera que todo se va a jugar en la salida: “la salida será crucial y la primera vuelta, también”. “Debemos intentar recuperar posiciones y veremos la estrategia, si podemos tener algo de aire limpio... Es un circuito en el que la crono importa mucho, es muy difícil adelantar. Salimos un poco retrasados, así que va a costar un poco de trabajo mañana”, dijo en Dazn acerca de la prueba que le espera en los Países Bajos

También dio una entrevista muy personal, donde habló de su futuro: “Espero estar en Formula 1 al menos dos o tres años más, creo que estoy al 100%. Y luego, a partir de ahí, un reto que nunca he escondido es intentar el Dakar otra vez”, dijo el piloto español, que cerró cualquier herida con Hamilton, después de que el pasado fin de semana se viera que la tensión que hubo entre ellos hace años aún puede renacer en cualquier momento: “Son cosas que dices y no piensas. Error mío por decirlas. Pero bueno, al mismo tiempo, la Formula 1 tienes que entenderla. Es todo un poco de show e intentaremos no darles demasiado show cuando sea polémico”.

Y explicó su cambio de escudería para el año que viene. No va a tener ninguna nostalgia de Alpine: ““Fue por las ganas que veía por parte de Aston Martin de tenerme y, quizá, las que faltaban en Alpine. O las muestras de cariño que quizá no tuve aquí. Alpine tenía a Piastri, el joven talento de la academia, y yo también me iba a un proyecto que me parecía más ambicioso que el de Alpine”.