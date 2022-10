Arde el póker: acusan a la mujer del anillo vibratorio de una infidelidad con un apostador

Robbi Jade Lew está en el centro del huracán porque al igual que acusaron a Niemann de hacer trampas al ajedrez para sacar de quicio a Magnus Carlsen, ahora le acusan a ella de hacer trampas para ganar al póker. Por fin ha hablado para negarlo todo: “No, inequívocamente no hice trampa”, ha asegurado Lew en el Podcast de PokerNews. Según ha explicado todo viene de un error, de que vio mal sus cartas, una cosa inocente: “«Cuando di vueltas esas cartas, se podía ver la conmoción en mi rostro, no podía creerlo, empecé a ponerme nerviosa, me confundí y traté de encontrar razones por las que alguna vez haría un maldito call tan terrible con esa mano. No podía ni creerlo». Es decir, nada de anillos ni de sillas que vibran. Un error.

Que mucha gente se niega a creer, porque en las diversas imágenes que se han visto y que se han vuelto a ver, en ningún momento se ve que en su cara se refleje la equivocación, el susto o como dice ella la conmoción. El póker consiste en engañar a los contendientes y ella lo hace. Al equivocarse con las cartas, dice ella, y liarlo todo, es cuando llega la acusación. Como no quería problemas, Lew devolvió el dinero: “Una vez que salimos con Garrett, me acerqué a él después de darle la primera de las fichas y le dije: ‘¿Te sentirías mejor si te dijera que pensé que tenía jota-tres?’ Y en ese mismo momento sentí que solo quería calmar sus nervios y, no sé, hay una parte de mí que tenía un poco de corazón. Estoy como, sé que estoy avergonzado, pero si va a hacerle entender un poco mejor esa mano y me miró, en realidad dijo: ‘sí, eso podría hacerme sentir mejor’», explicó para contar por qué devolvió lo que había ganado.

Explicó quién es y cómo ha llegado al póker: “Pasé 15 años de mi vida en una carrera muy floreciente en la industria biofarmacéutica», explicó. Fue en la pandemia cuando comenzó a jugar y vio que se le daba bien: “Decidí que simplemente me tomaría un año sabático, o supongo que a algunas personas les gusta llamarlo jubilación, lo cual es una locura, de mi carrera que había estado haciendo durante 15 años, y simplemente profundizar en lo que ha siempre ha sido un pasatiempo porque creo que me lo debía a mí misma porque estaba financieramente preparada para lanzarme a eso y darle toda la atención que se merece».

Al lío y la polémica se ha unido una nueva afirmación: uno de los que apostaba por Lee era un jugado conocido como Rip, que estaba por la mesa y del que dicen que tiene una relación con la jugadora, que en realidad está casada con un abogado: ““Rip y yo jugábamos en el ámbito del póquer. Estuvimos en varias partidas privadas de cash y nos seguimos encontrando sobre todo en marzo y abril. Él también está en la industria de la biotecnología. Es un gran empresario, por lo que emprende en varias temas empezamos a discutir sobre mi entrada en el póker. Así que empezamos a trabajar juntos en esta empresa”. Y le pone dinero: “Como mucha gente sabe, es muy rico y no soy la única persona a la que apuesta o respalda. También apoya y apuesta a otros jugadores de póquer, sin necesidad de dar nombres. Así que no fui el primero, pero vio el éxito que tenía en el mundo del cash y me preguntó si podía apostar en un par de torneos”. En las imágenes se ve a Rip discutiendo con Adelstein, preocupado por su dinero, quizá o por su amiga.