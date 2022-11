Lío de cuernos: la verdad sobre las peleas en el seno de la selección de Bélgica

Bélgica está siendo una de las sorpresas del Mundial de Qatar, para mal. El equipo de Hazard, Courtois, De Bruyne y compañía perdió contra Marruecos y pasó apuros ante Canadá, a quien sí venció. Sin embargo, dentro de la selección dirigida por Roberto Martínez se ha montado un polvorín. De hecho, L’Equipe ha publicado que los jugadores y el cuerpo técnico se han reunido de urgencia para aclarar todo lo sucedido entre ellos, como el enfrentamiento que tuvieron Alderweireld y De Bruyne en público durante el debut ante el combinado canadiense. El rotativo francés L’Equipe informó de la última controversia en el seno del equipo: jugadores y cuerpo técnico mantuvieron una reunión en la que nadie se guardó nada y se reprocharon diferentes problemas. La revista gala detalló que Romelu Lukaku intentó fungir como mediador, pero que la situación ya era insalvable y de poco sirvió. El delantero del Inter hasta tuvo que intervenir en una aparente discusión entre Vertonghen, De Bruyne y Eden Hazard.

Una infidelidad del pasado

Pero además han salido a relucir rencillas del pasado que son la clave del enfrentamiento entre De Bruyne y Courtois. El medio belga RTL ha revelado que, en la actualidad, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois no se hablan y no tienen contacto alguno desde hace años; nueve, en concreto. Todo se originó en 2013, cuando la entonces novia del mediocampista del Manchester City, Caroline Lijnen, viajó a Madrid y quedó con el que era guardameta del Atlético de Madrid, Courtois. El encuentro entre el portero y Lijnen subió de intensidad y la infidelidad pertinente provocó una rotura total de la relación entre el portero y De Bruyne. A partir de ese momento, el mal ambiente no dejó de aumentar en el equipo.

Todo comenzó en 2013 cuando el portero vestía la camiseta del Atlético de Madrid. La casualidad quiso que Caroline Lijnen, entonces pareja de De Bruyne, viajase a la capital española con una amiga poco después de que algunos medios belgas se hiciesen eco de una infidelidad de su novio nada menos que con la mejor amiga de su pareja, engaño que después él mismo confesaría en su autobiografía. Según ella misma explicó a la prensa flamenca, realizó un viaje a Madrid, donde ambos flirtearon: “Esa noche, Thibaut me ofreció más que Kevin en tres años. Estando en Madrid, me acordé que Kevin me había engañado y me dije a mi misma, ¿por qué no puedo hacer lo mismo?”.

Evidente tensión en el seno del equipo

Esa infidelidad ha provocado casiuna década de crispación han dinamitado a la selección belga en la Copa del Mundo. Las declaraciones previas de De Bruyne y la respuesta tajante de Jan Vertonghen fueron solo un capítulo más. El jugador del City reconoció que “no tenían ninguna opción de ganar la Copa del Mundo porque eran demasiado viejos”, a lo que el defensor del Anderlecht respondió que supone que “el equipo ataca mal porque también son demasiado viejos delante”. El propio seleccionador Roberto Martínez confirma que hay “tensión” dentro de un vestuario plagado de estrellas.

Como era de suponer, los jugadores belgas han quitado peso a los conflictos. Eden Hazard ha querido quitar algo de hierro a toda la polémica alrededor del equipo tras la derrota del pasado domingo ante Marruecos en el Mundial de Catar y advirtió que se han dicho “muchas tonterías” y que han tenido una “buena reunión” donde se dijeron “muchas cosas, algunas buenas y otras no tan buenas que pueden no haber gustado a algunos”.

Hazard, en rueda de prensa, apuntó que “no hay demasiada tensión” entre los propios ‘Diablos Rojos’ tras un revés que complica su futuro en la Copa del Mundo. “Leemos muchas tonterías. Este lunes tuvimos una buena reunión de una hora en la que estaba el cuerpo técnico y todos los jugadores. Dijimos muchas cosas, algunas buenas y otros no tan buenas que pueden no haber gustado a algunos, pero estamos avanzando”, señaló.

Lo cierto es que el futuro de Bélgica en el Mundial pende de un hilo. Se lo jugarán todo en un duelo a muerte con Croacia que se disputa mañana. ¿Serán capaces de apartar sus diferencias?