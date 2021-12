De Icardi a Courtois: futbolistas que se convirtieron en enemigos por “un ataque de cuernos”

La lesión de Sergio Ramos, la alocada vida de Neymar, lo líos en torno al fichaje de Mbappé por el Real Madrid... El PSG no gana para sobresaltos esta temporada. Pero si hay algo que resultó ser un bombazo, al menos mediático, fue la infidelidad de Mauro Icardi a Wanda Nara.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi saltó por los aires después de que ella publicara una storie en Instagram con este claro mensaje: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Según los medios argentinos, este mensaje iba dirigido a la actriz Eugenia La China Suárez, que -como más tarde se confirmaría- era la protagonista de la infidelidad de Icardi. A partir de aquí estalló un auténtico escándalo que acabó con el jugador fuera de entrenamientos e incluso de varios partidos por motivos extradeportivos.

Mensaje que dejó Wanda Nara en Instagram y que anticipó su separación de Mauro Icardi. FOTO: Instagram Wanda Nara

El matrimonio, que parece haberse dado un oportunidad, ya tienen experiencia en líos extramatrimoniales, no en vano su relación nació fruto de uno ellos y provocó la enemistad entre dos compañeros de equipo. Mauro Icardi y Maxi López. Wanda y Maxi tuvieron tres hijos (Valentino, Constantino y Benedicto) y conocieron a Icardi cuando los dos futbolistas fueron compañeros en la Sampdoria. En aquella época, Mauro Icardi era uno más en la familia de Wanda y Maxi, con el que mantenía una gran amistad. Una amistad que se rompió cuando Wanda y Maxi se separaron y Mauro comenzó su relación sentimental con ella. A partir de aquí el enfrentamiento entre ambos fue brutal.

Publicación de Wanda Nara, mujer de Mario Icardi, en Instagram donde dedica un duro mensaje a La China Suárez. FOTO: Instagram Wanda Nara

Si embargo, a pesar de ser el más mediático de todos, no es el único caso de futbolistas que pasaron de compañero rivales a enemigos acérrimos por una mujer. Estos son cinco de los “affaires” más conocidos:

John Terry/Brigde

El inglés John Terry, a pesar de estar casado, tuvo un romance con la esposa de su compañero de selección Wayne Bridge. Este escándalo le costó la capitanía de su país. Bridge no solo dejó atrás su amistad con Terry sino que le niega el saludo en los partidos en los que se enfrentan, en un acto que suele ser protocolario previo a los enfrentamientos.

Thibaut Courtois/Bruyne

El portero del Real Madrid ya llegó al equipo blanco con un historial amoroso más que jugoso. Entre sus escarceos más sonados figura cuando se acostó, casado con su mujer, con la novia de su compañero de la selección belga, Kevin de Bruyne. Todo comenzó en 2013 cuando el portero vestía la camiseta del Atlético de Madrid. La casualidad quiso que Caroline Lijnen, entonces pareja de De Bruyne, viajase a la capital española con una amiga poco después de que algunos medios belgas se hiciesen eco de una infidelidad de su novio nada menos que con la mejor amiga de su pareja, engaño que después él mismo confesaría en su autobiografía. Según ella misma explicó a la prensa flamenca, realizó un viaje a Madrid, donde ambos flirtearon. “Esa noche, Thibaut me ofreció más que Kevin en tres años. Estando en Madrid, me acordé que Kevin me había engañado y me dije a mi misma, ¿por qué no puedo hacer lo mismo?”.

Mesut Özil/Lell

El actual jugador del jugador del Fenerbahçe fue ‘cazado’ durante su última temporada en el Real Madrid ligando con la novia de Christian Lell, compatriota de Özil cuando éste militaba en las filas del Levante. Lell se enteró de este flirteo entre el futbolista y Melanie Rickinger tras mirar los mensajes en el móvil de su pareja. El resultado fue que a raíz de este escándalo Özil cortó con su novia oficial mientras que Lell fue denunciado por robo de datos.

Para colmo Lell, defensa alemán, estaba separado de su esposa Daniela, de quien se rumoró que el hijo que tenía era de Michael Ballack.

Paul Terry/ Dale Roberts

El escarceo más trágico de todos. La infidelidad fue la causa del suicidio de Dale Roberts, portero del Rushden and Diamonds, según publican los medios ingleses. El meta fue encontrado muerto el martes en su vivienda de la ciudad de Higham Ferrers sólo unas horas antes del partido entre su equipo y el Eastwood Town de la Copa de Inglaterra. El guardameta no superó el trauma al conocer que su esposa, Lidsay Cowen, mantenía un romance con su compañero y hermano del jugador del Chelsea, John Terry.

Según las versiones de la prensa británica, Paul Terry habría conocido a Lindsay cuando éste se quedó a dormir en casa del portero. Según familiares de Roberts, ex jugador del Nottingham Forest, nunca superó el episodio de su señora y su compañero, por lo que siete meses después terminó ahorcándose en su hogar.

Lío en la selección de Estados Unidos

John Harkes fue el capitán de la selección de Estados Unidos y uno de los líderes del equipo, pero quedó por fuera del equipo que disputó el Mundial de 1998. Tiempo después, se conoció que el técnico Bruce Arena decidió dejar por fuera a Harkes tras conocer que tuvo un ‘acercamiento’ con la esposa del delantero Eric Wynalda. El entonces entrenador de aquel equipo, Steve Sampson, basó su decisión en “conflictos de liderazgo” y en la negativa del jugador a asumir “una función más defensiva”. Nada que ver con la realidad.