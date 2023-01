Joan Cañellas: “Me lo paso bien, ahora valoro más estar aquí”

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (disputados en 2021) parecían el punto y final para parte de una generación espectacular de jugadores españoles de balonmano. Se retiraron de la selección Raúl Entrerríos, Aginagalde, Viran Morros y Dani Sarmiento. Había la duda de qué pasaría con otros como Gedeón Guardiola y Joan Cañellas. El primero (38 años) sigue y es ahora el capitán. «Cañe» (36) también continúa con los Hispanos, en el Mundial que empezó el miércoles (dura hasta el 29 de enero) y en el que España debuta ante Montenegro el jueves 11 (20:30, Tdp).

💥 ¿Qué significa 𝑺𝑬𝑹 𝑯𝑰𝑺𝑷𝑨𝑵𝑶? 🇪🇸



🎥 ¡Descúbrelo y conviértete en uno de nuestros #Hispanos! ❤️



🎬 ¡Disfruta del nuevo 𝐒𝐩𝐨𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟑 para el Campeonato del Mundo @ihf_info! 👇#StickTogether #POLSWE2023 pic.twitter.com/4oCFi4zHDJ — RFEBalonmano (@RFEBalonmano) January 10, 2023

Cañellas, pieza fundamental estos años en los que la selección ha estado en semifinales prácticamente siempre (con dos oros continentales en 2018 y 2020, un bronce Mundial en 2021 y el bronce olímpico, entre muchas otras medallas), se perdió la gran cita de Japón por una inoportuna lesión y no pudo colgarse ese metal tan esperado. ¿Ha influido eso en que quiera seguir en la selección, con los Juegos de París 2024 no tan lejos? «El año pasado vine al Europeo. Hablé antes con Jordi y le dije que si él lo creía conveniente yo quería seguir. Primero tienes que rendir en el club y jugar bien y el creyó que podía venir. Lo que me enseñó perderme los Juegos es a ver las cosas de otra manera. Ahora, me planteo cada competición como que puede ser la última. Fui al Europeo, me lo pasé bien, disfruté jugando, y lo valoro más que antes. Ahora en el Mundial estoy en las mismas», reflexiona. «Cuando tienes 20 años y empiezas a venir de forma regular a la selección, pasa a ser un hábito», añade.

La forma de trabajar de Jordi Ribera también ha ayudado a su decisión. Durante todas las competiciones y concentraciones del año, el seleccionador va probando, entran jugadores jóvenes para curtirse, y después cuando llega la cita importante (en enero, Europeo o Mundial; en verano, los Juegos) elige a los que cree más capacitados, y muchos de ellos son esos jóvenes que han ido entrando en la dinámica de grupo y otros, los que llevan media vida ahí y aún rinden en sus equipos. «Igual esa incertidumbre, al menos por mi parte, de no saber si voy a estar o no hace que disfrute más y como soy consciente de que todo tiene un final y de que está cerca, tengo que disfrutar», explica Cañellas.

El Mundial es largo, hay que jugar cuando se está bien, sin riesgo de recaída JOAN CAÑELLAS

La incertidumbre que tiene ya en el Mundial es por una lesión abdominal que puede impedirle estar en los primeros partidos. «Va evolucionando muy bien», cuenta. «Me siento cada día mejor. A ver qué tal. El torneo es largo y hay que jugar cuando se está bien, sin riesgo de recaer», desvela. En la zona en la que es el daño, solo pueden hacer algún ejercicio, beber más agua de la habitual, por ejemplo, tener paciencia y no precipitarse.

El lateral renovó hasta 2024 con el Kadetten Schaffhausen de Suiza, donde llegó en 2021. Es el quinto país en el que vive después de haber jugado en España, Alemania, Macedonia y Hungría. «Tenemos el culo ‘’pelao’' de movernos de arriba a abajo», bromea. «Nos adaptamos rápidamente. Suiza es un país más fácil que otros en los que he estado, se parece más a España y está más cerca. Además, la gente de la que nos hemos rodeado ha ayudado, fuera de lo que es el balonmano. En el equipo son todos muy jóvenes y tienen otro estilo de vida, pero también muy bien con ellos y con el entrenador. Además, mi mujer está contenta porque ha encontrado un trabajo. Así que bien. Ha estado a la altura de las expectativas», cuenta «Cañe».

El equipo está bien, pero soy prudente. Es importante que empecemos bien el Mundial JOAN CAÑELLAS

Tras Montenegro, España se enfrenta a Chile e Irán en la primera fase. Después se cruzarían con otro grupo en el que están Francia, Eslovenia y Polonia y los dos mejores se meten en cuartos. Las sensaciones de los Hispanos en los partidos de preparación y en los entrenamientos han sido inmejorables, pero Cañellas aplica aquí también su experiencia. «Soy prudente. Ha habido veces que también parecía que llegábamos muy bien y no ha salido», afirma un jugador que debutó en la selección en 2008. «Pero he visto al equipo muy bien, con muchas variaciones. Es muy importante que empecemos bien y seguro que salen las cosas», concluye.

El Mundial

►El Mundial se disputa en Polonia y Suecia del 11 al 29 de enero.

►España juega las dos primeras fases en Cracovia. En la primera (Grupo A), sus rivales son Montenegro (hoy, 20:30), Chile (día 14, 20:30) e Irán (16, 20:30). Los tres mejores se cruzan con los tres mejores del Grupo B, que seguramente sean Francia, Eslovenia y Polonia. Los dos mejores de todos estos pasan a cuartos. Se puede ver en televisión por Tdp.

►Aparte del título Mundial, el campeón logra plaza directa para los Juegos de París 2024 (o el subcampeón si el oro lo gana Francia). Del 2 al 7 logran clasificación directa para el Preolímpico.