De héroe de guerra en Afganistán a empresario mundial de fitness tras una sobredosis de cocaína

De héroe de guerra y drogadicto a exitoso empresario del deporte. Así podría resumirse la historia de Sean Willers, un exsoldado británico que luchó en Afganistán, estuvo a punto de perder la vida por la cocaína y ahora ha levantado una exitosa compañía global de acondicionamiento físico con la que quiere inspirar a otros.

Willers, entrenador de salud y acondicionamiento físico que actualmente vive entre Southampton, Hampshire e Ibiza confiesa -al narrar su historia en su redes sociales- que sus adicciones al alcohol y las drogas se desarrollaron durante su juventud.

Se mudó a un albergue cuando tenía 15 años, fue un sin techo durante algún un tiempo y luego se mudó a Wolverhampton, West Midlands, donde encontró su “verdadera pasión por el fitness”. Años más tarde, Sean se unió al ejército británico y sirvió cuatro años en la RAF, recorriendo Afganistán. Su padre fue militar en el Regimiento de Paracaidistas y eso marcó su decisión. Una experiencia que define como “reveladora” antes de ingresar al mundo de los DJ con su hermano Liam, de 33 años.

Willers, de 34 años, relata que su adicción a las drogas y el alcohol se intensificó durante su etapa como DJ, pero no fue hasta sufrir una sobredosis en julio de 2021 y gastar todo su dinero en alcohol y drogas en una sola noche cuando su vida daría un giro radical. “Al parecer, la policía me recogió”, explica.

“Lo curioso es que, en retrospectiva, si eso nunca hubiera sucedido, habría seguido pinchando y el consumo de alcohol y drogas habría continuado. Fue una suerte que sucediera”. Sean fue empleado como entrenador personal por Fitness First en Wolverhampton antes de unirse al ejército.

Miembro de la de la Operación Herrick

Se unió al ejército británico a los 22 años y después de entrenar en RAF Honington, Bury St Edmunds, Suffolk realizó una campaña de seis meses por Afganistán como parte de la Operación Herrick como artillero de regimiento en el Regimiento de la RAF del Escuadrón No 2. Sin embrago la historia de adicciones no paró. “Siempre supe que quería ir a Afganistán y servir al país… y luego, con esa formación militar, quería volver a la industria del fitness. Estaba muy en forma en ese momento, pero todavía luchaba con el alcohol. Siempre he sido un mal borracho”, confiesa.

Un DJ de éxito

Después de cuatro años sirviendo a su país, Sean comenzó a pinchar con su hermano Liam en 2013 y la pareja rápidamente comenzó a atraer el interés de los sellos y personas influyentes de la industria de la música house. Los Willers Brothers, como se les conocía, firmaron un contrato un club londinense llamado Egg y tocaron allí durante cuatro años. Rápidamente fueron contratados por la agencia Watergate en Berlín, Alemania. Al mudarse a Berlín, siguieron actuaciones de DJ en clubes nocturnos de alto perfil como Tresor, y los hermanos se sumergieron en el estilo de vida fiestero. Sean describió su experiencia como DJ como “increíble”, pero con todas las fiestas y el consumo de drogas y alcohol, las cosas se pusieron feas muy rápidamente, y en marzo de 2020, Sean consumía cocaína hasta cinco veces por semana.

“Terminé siendo expulsado de casi todas las agencias a las que acudimos por mi uso de drogas; básicamente todo estaba relacionado con las drogas. Mi consumo de drogas empeoró tanto que solo iba al gimnasio como excusa para consumir drogas; Todo mi dinero se fue a las drogas. Tenía sobrepeso, dormía mal, tenía ansiedad, problemas de salud mental, problemas de acidez estomacal y había pasado de ser el más en forma que ha tenido el ejército -un héroe de guerra- a solo un adicto a las drogas”.

Debido a la pandemia de coronavirus, Sean y su hermano perdieron todo su trabajo. Sean trabajaba en turnos de noche en Amazon cargando cajas en un almacén en Berlín, ya que era el único trabajo de habla inglesa que podía encontrar en ese momento. Sean y Liam decidieron entonces regresar a Inglaterra, pero su vida dio un vuelco la noche en que fue hospitalizado por consumo excesivo de cocaína en julio de 2021.

De vuelta en Inglaterra, los hermanos firmaron con Constellate Talent, una agencia de talentos de DJ, pero el corazón de Sean no estaba en eso. Encontró un trabajo como profesor de educación física en una escuela local en Southampton y se dio cuenta de que su verdadera pasión era ayudar a otros con su estado físico y salud.

Desde entonces, Sean ha hecho cambios en su estilo de vida: se volvió sobrio, adoptó el ayuno intermitente, ejercitó su uerpo, se alimentó bien, mejoró las relaciones con su familia y enseñó a otros.

Un empresa presente en 14 países

Sean creó un sitio web para su empresa, Willers Fitness, y como entrenador personal calificado, comenzó a ofrecer entrenamiento físico online a los clientes, incluidos aquellos que conoció en la industria de la música. Willers Fitness ahora es una empresa global con clientes en línea en 14 países diferentes, incluido Estados Unidos, Malta, Uganda y los Países Bajos, y ahora está en conversaciones para ofrecer entrenamiento físico para retiros de bienestar en Ibiza, trabajando con la agencia de viajes The Tribe y asistiendo a retiros que tendrán lugar a partir del próximo mes de mayo.

Pero además, Sean Willers fundó la Fundación Willers, una organización benéfica que brinda entrenamiento físico y deportivo a huérfanos desfavorecido y participa en viajes de caridad a Uganda como parte de The Tribe Uganda. “Solo con mejorar la salud y la forma física es increíble a cuántas otras personas en todo el mundo se puede inspirar”, sentencia.