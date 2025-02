De actor porno a boxeador a puño limpio: "Tuve que luchar contra mi adicción al sexo"

Convertirse en deportista profesional ya de por si es complicado, hacerlo sin dinero es prácticamente imposible. Esta es la dura realidad a la que se enfrentan cientos de atletas que buscan fondos a la desesperada para lograr su sueño. Y la venta del material para adultos se postula ya como una interesante línea de financiación para ellos. Este es el caso de Tyler "el tornado" Goodjohn que incursionó en la industria del porno antes de regresar al boxeo a puño limpio. Algo que no gustaba a sus patrocinadores pero que le ha convertido en irresistible para el sexo opuesto.

El boxeador asegura que el deporte de combate lo ha hecho irresistible para el sexo opuesto. "Competir en este brutal deporte lo convierte en "el tipo duro por excelencia" e irresistible para el sexo opuesto", asegura. El pelador de 33 años de Ely, en Cambridgeshire, se retiró de las peleas a puño limpio para dedicarse a una carrera como estrella de cine para adultos.

"Parece genial pero no lo es.."

El boxeador incluso llegó a confesar como había tenido que luchar contra su adicción al sexo. “El sexo era lo mío. Todos los días, dos veces al día. Suena genial, pero en realidad no lo es, es insatisfactorio, es bastante vergonzoso, a veces embarazoso”, confesó en su podcast Anything Goes. "Cuando te vuelves dependiente de eso y sientes que la única manera de recuperarte es tener sexo con alguien, es horrible" añadió.

Tyler explicó incluso cómo el sexo lo había llevado a hacer el inusual cambio de carrera y convertirse en estrella porno. “Me metí en el porno y para mí era como si pudiera ir y tener sexo con mujeres y no obtener nada a cambio”, recordó.

Ahora, de regreso en el deporte tiene programada una pelea en un espectáculo de BYB en Cardiff en abril. "El tornado", que ha estado comprometido tres veces, declara sin tapujos: "Todos los hombres quieren ser yo y todas las mujeres quieren estar conmigo".

“A las mujeres les encantan los luchadores y todos los días recibo mensajes de mujeres que me dicen lo que quieren hacerme. Recibo fotos y mensajes, ¡y también recibo mucho odio de los hombres! Quieren ser como yo, pero saben que no pueden hacer lo que yo hago. Para ser boxeador a puño limpio hay que tener una mentalidad lunática y eso es lo que tengo. Muchos hombres piensan que son duros, pero el boxeo a puño limpio sería demasiado duro para muchos boxeadores con guantes. Por eso las mujeres me adoran. Soy el tipo duro por excelencia", afirma.

“Todas las mujeres aman a un chico malo, ¡hasta que ya no lo aman! Lo he descubierto. ¡Me he comprometido tres veces! Y eso probablemente me ha hecho retroceder. Las mujeres han sido un problema para mí, pero al mismo tiempo he tenido mucha suerte de tener a las mujeres que he tenido. No estoy seguro de que hubiera tenido tantas si no hubiera sido boxeador a puño limpio”, admite.

Una etapa corta

La etapa de Goodjohn en la industria del cine para adultos fue breve, ya que sus patrocinadores decidieron cortar por lo sano. "Lo hice durante unos ocho meses mientras estaba en Las Vegas. Pero tuve que dejarlo porque los patrocinadores huían de mi. Pensé que era un poco raro que pensaran que estaba bien ser un boxeador sin guantes, pero no estaba bien trabajar en la industria para adultos pero al final tuve que aceptarlo".