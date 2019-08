Adrián, del barro del fútbol Regional a titular en la Supercopa entre Liverpool y Chelsea

Érase una vez un portero de fútbol que después de seis temporadas en Inglaterra se quedó sin equipo. Con 32 años, volvió a su Sevilla natal y mientras esperaba noticias de su agente decidió irse a entrenar con un equipo de barrio de la Regional andaluza. El nombre del protagonista de este cuento es Adrián San Miguel, el guardameta que hace siete años tiró abajo la puerta del Betis y convenció a Pepe Mel de que él era el dueño de la meta verdiblanca. Sus actuaciones le valieron para que el West Ham lo fichara. El sueño del joven futbolista sevillano se tornó poco a poco en pesadilla. Fue perdiendo peso en el equipo y la temporada pasada no jugó ni un partido en la Premier. Pero en lugar de quedarse con los brazos cruzados, Adrián decidió que no se iba a rendir. En su tierra encontró abiertas las puertas del UD Pilas, conjunto de la Primera Andaluza Senior. Se entrenó en sus instalaciones como un miembro más de la plantilla. Ningún equipo se interesaba por él, pero el meta español, que fue convocado con la selección en 2016, aunque no llegó a debutar, seguía trabajando día a día en el barro del fútbol de Regional. Acabó julio y los caminos de la UD Pilas y Adrián San Miguel se separaron. El portero quiso agradecer al equipo que le había acogido en sus instalaciones como a uno más y le entregó una carta y un cheque regalo para la compra de material deportivo, como muestra de gratitud por las semanas en las que estuvo.