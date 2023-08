El "Aifos" ya está en el podio de la Copa del Rey MAPFRE de vela

El TP52 "Aifos" de la Armada Española en el que navega Felipe VI ya está entre los tres mejores de la clase Majórica ORC 1 al imponerse en la quinta manga de la Copa del Rey MAPFRE de vela. El "Paliben-Elena Nova" sigue líder de la clase en la que compite el "Aifos" después de la segunda jornada de competición. La embarcación patroneada por el Rey suma 15.5 puntos, a 5.5 del líder y a 3.5 puntos del argentino "From Now On", segundo en la clasificación en las Series Previas, a la espera de la Serie Final a partir de mañana.

En la segunda jornada llegó el debut de las clases Herbalife Nutrition J-70y Mallorca Sotheby`s Women`s Cup, ésta última reservada a tripulaciones femeninas. "Patakin" y "Dorsia Covirán" son los líderes, respectivamente.

De las ocho clases, el líder más destacado es el "Teatro Soho CaixaBank" en ORC 2. El barco del armador Javier Banderas y patroneado por Daniel Cuevas firma un imponente pleno con cinco victoras en otras tantas regatas y aventaja en 20 puntos al checo "Daring Sisters". El "Teatro Soho Caixabank" defiende los títulos de su clase y el de vencedor absoluto conquistados el pasado año.

En la categoría ORC 3 sigue firme el italiano "Scugnizza", de Vicenzo de Blassio.

Uno de los focos de la atención de la segunda jornada se centró en la navegación del "Ybarra-Befesa", armado y patroneado por el regatista discapacitado Arturo Montes. La embarcación modelo Dufour 34 mantiene la segunda plaza en Majórica ORC 4 sólo por detrás de "Just the Job". Montes perdió la pierna izquierda en 2011 mientras nadaba en la isla de Culatra, en Olhão (Portugal) tras una jornada náutica junto a su mujer y dos hijos a bordo de su catamarán, "Apache XII". Una lancha le pasó por encima. Tres años antes ya había ganado la Copa del Rey MAPFRE como tripulante del "Estrella Damm" suizo. En 2018, volvió a levantar la Copa y este año el regatista andaluz busca conquistar su tercer triunfo, esta vez, en la caña del "Ybarra-Befesa".

La clase más equilibrada de la competición es la ClubSwan 50 donde sólo hay un punto de diferencia entre los tres primeros clasificados, "Cuordileone", "Moonlight" y "Niramo".