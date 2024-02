Aitana Bonmatí, la coleccionista de premios

“Cuando era entrenador de Marruecos tuve la suerte de jugar contra España en el Mundial de 2018, que tenía un centro del campo con Iniesta, Busquets e Isco. Hoy he tenido la sensación de estar viendo lo mismo”, decía el seleccionador de Francia, Hervé Renard, después de la final de la Liga de Naciones. “El fútbol español, técnicamente, es de un nivel excepcional”; asegura.

Para Renard, el banquillo de Francia es su primera experiencia en el fútbol femenino y busca referencias en el masculino para comparar a las jugadoras españolas. Pero ya no hace falta mirar a los hombres porque las jugadoras españolas se han convertido en referencias. Y ninguna de una manera tan evidente como Aitana Bonmatí, que colecciona trofeos de mejor jugadora.

El año pasado fue reconocida con el Balón de Oro y con el premio The Bestde la FIFA. Y, además, con el MVP de la Liga de Campeones que ganó con el Barcelona y del Mundial que ganó con España. Ahora también se ha llevado el MVP de la Liga de Naciones después de su exhibición en la final.

“España hoy en día es la número uno del mundo. Serán el rival a batir en los Juegos”; afirma el seleccionador francés. La selección que dirige Montse Tomé está en el camino de dominar el universo futbolístico de la misma manera que lo hizo la selección masculina entre 2008 y 2012.

“Tenemos un presente y un futuro muy bueno. Estas jugadoras vienen de conseguir un Mundial y Francia era un rival al que nunca habíamos conseguido ganar. Tenemos un grupo de jugadoras con experiencia que tienen el poso de un gran número de internacionalidades y jugadoras que entran nuevas, con juventud. Hay una mezcla muy positiva en el equipo, hay una mezcla con una energía y ambición. Ellas tienen una mentalidad muy ganadora y nosotros vemos que podemos sacarles el máximo potencial", reconocía Montse Tomé ya como campeona de la Liga de Naciones.

Y a eso, al triunfo del equipo por encima de las individualidades se dedica Aitana, a pesar de ser reconocida una y otra vez como la mejor. “Al final los premios individuales son lo de menos. Muy contenta por sumar un título más. Parece fácil lo que hemos conseguido, no tengo palabras. Este equipo tiene una ilusión tremenda y pese a todos los baches que hemos tenido en el camino aquí estamos, levantando la Copa”, decía Aitana a Televisión Española después de ganar el torneo y un nuevo trofeo de MVP .Este equipo no tiene techo, ya lo venimos demostrando. El Mundial, la Nations y ahora a por los Juegos. Da la sensación de que es una obligación ganar, pero no es sencillo”, añadía.

Aitana marcó el primer gol, pero además fue fundamental en la creación del juego español. Acertó el 92 por ciento de los pases, más que ninguna otra futbolista del partido. Un prodigio de precisión y de eficacia sin perder el sentido estético del juego.