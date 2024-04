Aitana se pronuncia sobre la RFEF: "No creían en nosotras"

Aitana Bonmatí, actual Balón de Oro, valoró la temporada, la Champions, el Balón de Oro y también el ‘caso Rubiales’ y la RFEF. “El objetivo este año es ganarlo todo. No estamos solo Alexia Putellas y yo en el Barça, todo nuestro equipo da miedo. ¿Si me gustaría ser entrenadora en el futuro? Nunca debería decir nunca, pero preferiría dedicarme a la gestión de directora deportiva. Siempre estaría conectada con el fútbol”, dijo.

Aitana recordó su infancia con emoción. “Cuando era pequeña, no tenía ninguna jugadora modelo a seguir. Estoy orgullosa de haberme convertido en una. Ganar el Balón de Oro junto a Messi es fantástico. Fue algo irreal. ¡Me han reconocido como la mejor jugadora del mundo, pero ni yo me lo creo! Mi vida ha cambiado, pero yo no voy a cambiar”, matizó.

“Agradezco todo lo que viví en el 2023, pero sigo siendo una chica normal. Fue un gran año. Gané todos los títulos posibles, menos la Copa de España. Desde pequeña mis modelos a seguir han sido Iniesta y Xavi. Ir al Barça era un sueño”, alegó.

Sin duda alguna, el tema más polémico fue el famoso beso de Rubiales a Jenni. “No queremos volver a ver estos abusos de poder como el de Rubiales con Jennifer Hermoso. El problema era estructural en la RFEF. No creían en nosotras. Aún hay mucho por hacer. Inglaterra debe ser la referencia total. No me importa si nuestro entrenador es hombre o mujer, queremos lo mejor”, afirmó la actual Balón de Oro.