Alcaraz se asoma con solvencia a los cuartos de Indian Wells

Alcaraz ya está asomado a los cuartos de final de Indian Wells. Carlitos superó con autoridad al húngaro Fabian Marozsan por 6-3 y 6-3 en 76 minutos para citarse con el ganador del Zverev-De Miñaur. Será el primer gran test para el número dos del mundo y defensor del título en el desierto californiano. El alemán fue su verdugo en los cuartos del Open de Australia y el australiano ha empezado el curso como un tiro.

Hay derrotas de las que se sacan conclusiones. Y Alcaraz y su equipo extrajeron unas cuantas de la que Marozsan propició el año pasado en la tercera ronda de Roma cuando era el 135 del mundo. El magiar, en el que era el tercer Masters 1.000 de su carrera, está en el "top 60", pero se encontró con un Alcaraz sin fisuras y que sólo cometió cinco errores no forzados. Carlitos lleva media docena de sets en los que ha alcanzado una regularidad y una consistencia que no había mostrado en los torneos anteriores. Para desactivar al húngaro hizo un poco de todo. Le atacó la derecha, lo devolvió todo desde el fondo de la pista y supo frenar la agresividad de Marozsan desde el principio. El murciano cometió poquísimos errores y no buscó resolver los puntos de forma precipitada y con una constante búsqueda de golpes geniales. Fue más listo, supo leer perfectamente el partido. Por eso las miradas de aprobación hacia su palco fueron constantes. No se alteró porque Marozsan resolviese sus tres primeros saques. Supo esperar su momento en el séptimo juego. Se situó con 0-40, no fue capaz de consumar las dos primeras oportunidades de rotura, pero fue paciente. El break desactivo al húngaro que en su siguiente saque apenas planteó resistencia y cedió el parcial sin demasiada discusión.

El plan de partido se cumplió a la perfección. Y la sensación de control que transmitía en la pista Alcaraz le llevaba a probar multitud de golpes. Dejadas, voleas, derechas, revés cortado... el duelo se desarrollaba como una cuenta atrás en espera de una nueva rotura. No tardó. En el sexto juego dispuso de tres oportunidades más y se desarrollaron como en el set anterior. Marozsan salvó un par y a la tercera se topó con un passing soberbio de Alcaraz. El húngaro trató de reengancharse, pero no fue capaz de aprovechar las dos bolas de break que tuvo en el séptimo juego. Un derechazo y un saque directo pusieron el sello para el pase a cuartos.

El regreso de Rafa

El regreso de Nadal, en principio, se producirá en el torneo de Montecarlo, el tercer Masters 1.000 de la temporada que se disputará entre el 8 y el 14 de abril. Rafa está en la lista de inscritos de un torneo que ha ganado once veces y donde no juega desde 2021 cuando fue eliminado en los cuartos de final por el ruso Andrey Rublev. Después de darse de baja la pasada semana en Indian Wells a 24 horas de su debut, Rafa sólo ha jugado tres partidos desde que se lesionase en el Abierto de Australia de 2023. A la cita de Montecarlo en la que volverá a contar con ranking protegido, Nadal añadirá luego, si todo marcha bien, los torneos de Barcelona, Madrid, Roma y París.