Alcaraz, cum laude en Queen's ante De Miñaur

Alcaraz llegaba a Queen's para aprender y deja uno de los torneos clásicos antes de Wimbledon con su quinto título de 2023 (Buenos Aires, Indian Wells, Barcelona, Madrid y Queen's) y encaramado otra vez al número uno de mundo. En esa posición llegará el lunes 3 de julio al tercer Grand Slam del curso. El nivel que ha ofrecido Carlitos en Queen's, como se encargó de ratificar en la final ante De Miñaur, le ha sorprendido a él mismo. Lo que iba a ser una semana de aprendizaje, un periodo para coger experiencia y disputar el mayor número de partidos posibles ha terminado a lo grande. Alcaraz se impuso por 6-4 y 6-4 en una hora y 40 minutos en una final en la que se le vio tan sólido y tan adaptado al terreno como si llevara toda la vida jugando sobre el césped cuando sólo ha disputado once partidos en esta superficie. "Me he sorprendido a mí mismo con mi nivel, con cómo me he encontrado en pista. No esperaba sentirme tan bien. Vine únicamente para ganar experiencia, para coger minutos en pista", confesó Alcaraz. Y luego levantó el título.

El master acelerado que ha sido para Alcaraz el torneo de Queen's afrontaba una ceremonia de graduación con un nivel como el que no se había encontrado antes en la hierba londinense. De Miñaur tiene mucha mili sobre el pasto, pero la progresión de Carlitos esta semana ha estado a la altura de su potencial que es elevadísimo. La derecha de Alcaraz corrió como si estuviera en una pista cualquier de la Academia Juan Carlos Ferrero. Era una de las condiciones que necesitaba todo el tenis que desplegaba el australiano. Porque los primeros 40 minutos de juego de De Miñaur fueron intachables. No se dejó dominar, apenas cometió errores, amenazó en el sexto juego, empujo y empujo, lo devolvió todo, llegó a más de una bola imposible, tuvo dos oportunidades de break en el octavo... y a todo eso fue capaz de responder el murciano. Lo hizo con un catálogo de recursos a la altura de cualquier especialista en hierba. Hubo saques a más de 210 kilómetros por hora, variedad desde el fondo, subidas con criterio y cuando De Miñaur tuvo una rendija en su tenis allí estaba Carlitos. Fue en el noveno juego y el "Vamos" que soltó se escuchó hasta en la City. Alcaraz siempre estuvo en su sitio como dirían los taurinos. Fue capaz de contrarrestar la solidez del australiano y aprovechar la oportunidad. La única que tuvo la cazó.

La única imagen inquietante llegó cuando concluyó el primer set. En la tregua, Alcaraz reclamó la presencia del fisio. Señaló la pierna derecha y en la zona del abductor empezó a trabajar. El tiempo médico acabó con un vendaje en la zona tocada para que las molestias se quedaran ahí.

Y ahí se quedaron. Porque De Miñaur tanteó con su tenis el físico de Alcaraz y la respuesta del español fue positiva. Salvo el vendaje no hubo más pistas del problema físico. El tanteo se prolongó hasta el quinto juego cuando el australiano ofreció los primeros síntomas de flaqueza. Carlitos seguía en su sitio y De Miñaur regaló el juego con un par de dobles faltas. Y como la derecha de Alcaraz seguía volando, el desgaste pasó factura al australiano. El murciano aseguró que "sería algo muy loco llegar como número uno a Wimbledon". La locura continúa.

Djokovic ya está en Wimbledon

Tras unas vacaciones en Portugal y después de empezar a entrenar en Montenegro, Novak Djokovic ya está en Wimbledon en busca de su octavo título en el All England Tennis Club. El serbio aterrizó el sábado 24 en la capital londinense y se trasladó directamente al club para comenzar sus preparativos para el tercer Grand Slam del año. Nole ya se ha acostumbrado a no jugar torneos oficiales entre Roland Garros y Wimbledon (la última vez que lo hizo fue en Queen's 2018, cuando cedió en la final ante Cilic) y solo jugará una exhibición esta semana, el miércoles contra Frances Tiafoe. Djokovic pasó los días posteriores a su tercera victoria en Roland Garros junto a su familia en Portugal, antes de realizar algunos entrenamientos en pista dura en Montenegro. Desde allí se trasladó a Londres, donde no pierde desde 2017 y donde parte como principal favorito un año más. En las pistas de entrenamiento del All England Club, Djokovic se grabó en vídeo comiendo la hierba, una de sus celebraciones más clásicas cuando levanta la copa dorada.