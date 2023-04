Alcaraz gana en Barcelona y mete miedo para lo que viene

Alcaraz ya tiene dos títulos en Barcelona. En la final del Barcelona Open Banc Sabadell, Carlitos superó con autoridad a Stefanos Tsitsipas. Lo hizo en dos sets (6-3 y 6-4 en 79 minutos) para sumar su tercer título del curso en cuatro finales. Ganó Indian Wells, Buenos Aires y Barcelona y sólo cedió en Río. El griego padece una tortura cuando el murciano está enfrente. Cuatro duelos directos y cuatro victorias para Alcaraz antes de que el circuito se traslade a la Caja Mágica para la disputa del Mutua Madrid Open. Y lo hará con Carlitos, sin Nadal y Djokovic, como indiscutible favorito.

Una derecha ganadora de Alcaraz en el primer punto de partido fue el anuncio de lo que estaba por venir. Carlitos corrigió ante Evans alguna de las grietas que había mostrado con Bautista y Davidovich. Y siguió por ese camino. Redujó el cupo de errores no forzados y su tenis, que ya había sido más consistente en la semifinal, siguió por la misma vía ante Tsitsipas. En el primer set apenas se permitió un despiste en el tercer juego que sirvió para que el griego se apuntara un break, pero se rehizo de inmediato porque el griego sentía que no era capaz de dominar.

Tsitsipas no tardó en asumir que para generar problemas al jugador que tenía enfrente necesitaba ir al límite. Ser agresivo, hacer cosas especiales y eso incrementó el riesgo de forma notable. Por eso logró mantener la igualdad hasta mediado el segundo parcial, pero cuando tuvo que ir más allá no fue capaz. Con Carlitos mandando con su servicio y controlando desde el fondo a Tsitsipas el partido se le puso cuesta arriba porque no encontró la forma de molestar de verdad al español.

Alcaraz resolvía sus saques sin agobios y cada vez apretaba más al griego en sus servicios. Así hasta el quinto juego en que llegaron un globo magistral, una de las dejadas de manual que regala con frecuencia... y Tsitsipas envió una bola al Tibidabo. Carlitos ya tenía el break que llevaba buscando desde que comenzó el segundo parcial.

Si el tenis de Alcaraz gana en confianza, su juego se convierte en una pesadilla para el rival. Por lo que sale de su raqueta y por lo que hay más allá. Aparecen las sonrisas y los gestos afirmativos hacia su palco. Transmite relajación en los cambios de pista. Entabla diálogos y miradas con el público y el de enfrente ya no sabe cómo volver al partido. Eso fue lo que le sucedió a Tsitsipas cuando la final se iba un poco más allá de la hora de partido. Una buen saque por aquí, una dejada por allí ante la que el griego ni se movió... el Trofeo Conde de Godó ya estaba de nuevo en manos de Carlitos.

Lajovic se impone a Rublev en Banja Luka

El serbio Dusan Lajovic se impuso en la final de Banja Luka al ruso Andrey Rublev. Lajovic fue el verdugo de Novak Djokovic, al que eliminó en cuartos de final. Y en semifinales dejó fuera de la competición a otro compatriota, Miomir Kecmanovic. En la final se impuso por 6-3, 4-6 y 6-4, en dos horas y 32 minutos, al ruso, que llevaba ocho triunfos seguidos y hace una semana conquistó el Masters 1.000 de Montecarlo. El balcánico de 32 años logró de esta manera el segundo título de su carrera tras el conquistado en 2019 en Umag.