Alcaraz reacciona a la nueva superficie de Indian Wells: “No lo entiendo”

Carlos Alcaraz tuvo este martes su primera toma de contacto con las pistas del Masters 1.000 de Indian Wells, donde inició su preparación para defender el título. Tras su entrenamiento, el tenista murciano atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al torneo, donde compartió sus sensaciones y expectativas.

Alcaraz ya conoce a su primer rival en el torneo, que saldrá del enfrentamiento entre el español Pablo Carreño y el francés Quentin Halys. Su debut está programado para el sábado, donde iniciará su camino en busca de su tercer título consecutivo en el desierto californiano.

A pesar de la posibilidad de lograr su tercer título seguido, Alcaraz asegura que no siente presión y que su principal objetivo es disfrutar del torneo. "Estoy aquí para soportar esa presión de intentar ganar tres títulos seguidos. Intentaré disfrutarlo, porque cada vez que vengo a este torneo disfruto mucho entrenando y jugando. Para mí, aquí todo es muy fácil. Solo pienso en disfrutar de este torneo y todos los años espero para venir aquí", afirmó el español. Una de las principales novedades de esta edición de Indian Wells es el cambio en la pista, que por primera vez en 25 años ha modificado su superficie. Este factor puede influir en el desarrollo del torneo, pero Alcaraz confía en su capacidad de adaptación.

"La pista es un poco más rápida, sí, es algo que no entendí cuando lo vi. Este torneo se ha jugado en la misma superficie durante 25 años, en la misma pista, pero ahora ha cambiado. No conozco la razón, sinceramente. Entrenaremos para verlo, aunque creo que me adapto bien a las superficies y a las condiciones en las que juego", explicó. El español también abordó uno de los aspectos en los que ha estado trabajando: la mejora de su saque. Aunque se siente satisfecho con los avances logrados, considera que aún hay margen de mejora. "¿Mi saque? Sigo en ello, sigo entrenando y mejorando. Me siento genial porque creo que he mejorado mi servicio. Creo que debo seguir creyendo en mis movimientos y sé que haré grandes saques. Confío mucho en mi segundo saque, creo que es muy bueno y sólido, pero el primero podría ser mejor. Creo que estoy cerca de convertirme en un robot de saque", comentó con una sonrisa.

Con una mentalidad positiva y enfocado en su juego, Carlos Alcaraz afronta el desafío de Indian Wells con la ilusión de seguir sumando éxitos en su carrera. El próximo sábado comenzará su participación en el torneo, donde buscará hacer historia una vez más.