Mbappé, entre la muela y los remates

Después del partido de octavos de la Champions, a Simeone le preguntaron si a su equipo le había faltado ambición. Y él lo explicó a su manera. «Ellos mejoraron muchísimo con Vinicius y Mbappé, que retrocedieron a trabajar con el equipo, y eso les daba la posibilidad de tener contras si perdíamos la pelota», contaba acerca de lo que más temía del Real Madrid. «Es difícil tomar riesgos para que, en cualquier contragolpe, terminemos perdiendo el partido», concluía.

Quizá por eso, el equipo de Carlo Ancelotti apenas pudo correr a campo abierto, excepto en un robo al final del partido en el que Mbappé se la dio tarde y mal a Vinicius. Podía haber sido el tercer gol del Real Madrid, pero Kylian no estuvo especialmente acertado. Acabó con un tiro a puerta, pese a que, tanto en la Champions como en LaLiga, es el futbolista que más veces dispara. Como le sucedió en el encuentro contra el Betis (aunque ese día dio un pase fantástico), fue un jugador que no encontró su sitio en el partido. Intentó tres regates, perdió cinco balones, pero, sobre todo, dejó la sensación de que no tenía el protagonismo que el partido le pedía. No jugó contra la Real Sociedad por un problema en las muelas y, en los dos siguientes partidos, ha estado por debajo de su nivel.

Sin problemas físicos

«Estaba bien, no ha tenido problemas físicos. No ha podido trabajar mucho porque el dolor de muelas no se lo permitió. Contra el Betis, no estuvo en condiciones óptimas y estos minutos le han venido bien para estar en condiciones óptimas para el próximo partido», explicaba Ancelotti.

El jugador más decisivo de los de arriba fue Rodrygo, que empezó el partido a un nivel extraordinario, haciendo mucho daño a Galán, y el futbolista más determinante fue Brahim, quien, con su tanto, desequilibró un encuentro en el que se dejó el alma. Sin embargo, ni Vinicius ni Mbappé estuvieron a la altura de la competición y del rival: «Jugar contra la defensa del Atlético no es sencillo. No hemos tenido muchas oportunidades. Han trabajado y han luchado», les defendía después Carlo Ancelotti. «No han mostrado la calidad que tienen, pero tienen la vuelta para hacerlo. Defensivamente lo han hecho bien y, cuando se ponen en una buena posición, permiten que los medios estén más cerca de la defensa y puedan ayudar».

Listo para la vuelta

El entrenador insiste todos los días en que hay que defender, que los goles ya llegarán. Por eso elogió que Mbappé y Vinicius no olvidasen sus labores defensivas, pero para pasar la eliminatoria necesita más de ellos el próximo miércoles. Sobre todo de Kylian.

Es cierto que, en el Metropolitano, el Atlético parte con un gol de desventaja y puede que eso le obligue a jugar con más riesgos que en el Bernabéu. Con más espacios y en plenitud, Mbappé puede apretar el interruptor y volar.