Alcaraz también sabe ganar lejos de su mejor nivel

Alcaraz ya está en semifinales del Barcelona Open Banc Sabadell. El defensor del título se deshizo de Alejandro Davidovich sin su tenis habitual y lo hizo por 7-6 (7-5) y 6-4 en dos horas y once minutos. En semifinales se medirá con el ganador del Cerúndolo-Evans. La otra semifinal será Tsitsipas-Musetti.

Hay partidos que se ganan desde la brillantez, otros desde la consistencia y otros en los que se trata de cometer menos errores que el rival. Aquello de ganar jugando mal a lo que tan acostumbrados estaban raquetas como la de Federer, la de Nadal y la de Djokovic. A esa versión de resolver un partido lejos de su mejor nivel se apuntó Alcaraz ante Davidovich. Porque Carlitos, como ya sucedió ante Bautista, estuvo lejos de los fuegos artificiales de otros capítulos. Cerró el primer set con más de 20 errores no forzados en 76 minutos. Una montaña que no supo hollar Davidovich. Porque el malagueño, en los momentos críticos, también acumuló errores para regalar. Hubo dos breaks por raqueta y Alejandro se encontró en el duodécimo juego a dos bolas de resolver el set, con un 0-30, pero no fue capaz de aprovecharlo. El tie-break estuvo marcado por la dinámica que había presidido todo el set. Cuando Davidovich fue atrevido y subió a la red con criterio, mandó. Llegó a situarse con 1-3 en el desempate, pero no se bajó de la montaña rusa. La prueba fue cómo se resolvió el parcial. Una derecha que no era complicada la mandó cuatro metros más allá del fondo de la pista.

Fue la primera vez en que Carlitos sonrió a su palco sin forzar. Pero Davidovich quería guerra. El tercer y el cuarto juego del segundo set fueron la mejor prueba. Alcaraz salvó un 0-40 y luego escapó vivo de otras tres bolas de ruptura más. En el siguiente saque de Davidovich, el malagueño consiguió sobrevivir a cuatro bolas de break, pero en la quinta claudicó para encontrarse con un 3-1 en contra. Camino de las dos horas, Alcaraz tenía la pista de despegue abierta, pero Davidovich estaba muy lejos de la rendición. Equilibró el segundo set a la espera de comprobar quién era capaz de ser más consistente. O quizá mejor quién era menos inconsistente. Y lo fue Alcaraz que falló menos que Davidovich en los instantes decisivos.

El nivel del tenis de Carlitos en los partidos ante Bautista y Davidovich ha estado lejos de su mejor versión, pero le ha servido para superar a Roberto y Alejandro. También le puede bastar en la semifinal ante Cerúndolo o Evans. El problema llegaría en una hipotética final ante Tsitsipas. El listón del griego está bastante más alto.

Tsitsipas-Musetti

La primera semifinal medirá a Stefanos Tsitsipas, segundo cabeza de serie del torneo, con Lorenzo Musetti. El griego, sin desplegar un juego brillante, solventó por la vía rápida el partido ante Alex de Miñaur (4-6 y 2-6 en 81 minutos) y jugará por tercera vez en su carrera la penúltima ronda del torneo. Tsitsipas no sabe lo que es perder en los nueve duelos directos ante el australiano. En un inicio gris a Tsitsipas le bastó con un break en el tercer juego para resolver el primer parcial. La superioridad del ateniense fue más evidente en el segundo. Musetti llegará fresco a la semifinal porque Janik Sinner no pudo disputar los cuartos por una indisposición. Será el cuarto duelo directo entre el griego y el italiano. En los tres anteriores ganó Tsitsipas.