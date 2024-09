Alemania tiene a un nuevo capitán en Joshua Kimmich

La Selección de Alemania ha encontrado a su nuevo capitán. Tras el retiro del histórico guardameta Manuel Neuer en la 'Mannschaft' y de igual manera el retiro de Ilkay Gundogan, actual futbolista del Manchester City, la responsabilidad ha caído en el que juega tanto de lateral, como de mediocampista, del Bayern Múnich de 29 años, Joshua Kimmich. Junto al bávaro, los vice capitanes serán Antonio Rüdiger y Kai Havertz.

El nacido en Rottweil, comenzó su carrera futbolística en las juveniles del Bosingen, pasó por el Stuttgart, RB Leipzing y finalmente fue fichado por el Bayern en 2015 cuando Pep Guardiola se encontraba en el banquillo. Su debut con Alemania llegó en 2016 y desde ese momento ha disputado 91 partidos con su selección. "Cuando veo de dónde vengo, cómo soñaba con ello de pequeño y escribía en los libros de mis amigos que quería ser internacional algún día. Ahora te das cuenta de lo lejos que está eso, que irrealista es", comentó Kimmich en la rueda de prensa con la selección alemana.

Cuando le preguntaron acerca de los anteriores capitanes, respondió así: "Para mí es un orgullo recibir esta confianza del cuerpo técnico. Y ahora quiero devolvérsela", además de dedicarle unas palabras a su compañero de equipo Manuel Neuer, "Tengo la suerte de haber podido jugar con muchos jugadores experimentados de talla mundial que me enseñaron cómo se hace. No sé qué tipo de entrada hay que hacer como capitán de Alemania. Espero no tener que cantar, prefiero pagar la cena".

Para el seleccionador alemán Julian Nagelsmann, la llegada a la capitanía de Kimmich se da por ser el sucesor de Gundogan y en la portería también afirmó que el cambio de Neuer es el guardameta del Barcelona, Marc-André Ter Stegen. La lista completa de los convocados para esta jornada de Nations League es la siguiente: