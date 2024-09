¿Pueden jugar juntos Dani Olmo y Pedri en la selección española?

Dani Olmo tuvo que esperar para poder debutar con el Barcelona, pero ha caído de pie en el equipo. Es, en realidad, el único refuerzo del club, que sigue con problemas económicos y además está mermado por las lesiones de Gavi, De Jong y Araujo. Pero en poco tiempo se ha hecho notar. Debutó en la segunda parte del partido contra el Rayo Vallecano, que se había complicado. Flick no esperó y le puso a jugar en el descanso. "Su presencia nos hizo daño: puede dar pases, disparar, marcar…", reconoció Iñigo Pérez, el preparador del conjunto de la franja. Olmo participó desde el primer momento y además terminó marcando el gol de la victoria.

Lo que Olmo hace con Pedri...

La siguiente jornada fue contra el Valladolid y ya salió desde el comienzo. Una de las claves del partido fue que el Barcelona logró encontrar a los hombres entre líneas, entre ellos Olmo. También marcó. "Es un jugador fantástico. Lo había visto jugar muchas veces en el Leipzig. Nos da un buen equilibrio entre la posesión de balón y el ataque. También para las transiciones entre defensa y ataque", analizó Hansi Flick. "También lo que hace con Pedri", explicó.

Ni un minuto juntos en la Eurocopa

En la selección española campeona de Europa el pasado julio, los dos jugadores actuaban en la misma posición, en la mediapunta. No coincidieron en el campo ni un minuto. Contra Croacia, Pedri fue titular y Olmo entró por él en el minuto 59. Contra Italia Pedri fue titular y Olmo no jugó. Contra Albania Olmo fue titular y Pedri no jugó. Contra Georgia Pedri fue titular y Olmo entró por él en el minuto 52. Contra Alemania Pedri fue titular y se lesionó tras una entrada de Kroos: Olmo lo sustituyó a los ocho minutos. El canario ya no pudo volver a participar y en las semifinales contra Francia y la final contra Inglaterra jugó Dani Olmo. España juega los dos primeros partidos de la Nations League esta semana: el jueves contra Serbia y el domingo contra Suiza.

En el Barcelona, el canario está retrasando más su sitio para estar en el arranque de la jugada y hay lugar para los dos. Su conexión con Olmo ha sido rápida. "Lo que se ha visto desde fuera es que Olmo nos da mucha tranquilidad. Juega a uno o dos toques, y cuando tiene que girarse, se gira. Entiende muy bien el fútbol y nos va a ayudar muchísimo", observó Pedri. También ha habido buen "feeling" con otro compañero en la Roja, Lamine Yamal, como se vio por ejemplo en el gol que le marcó al Rayo Vallecano.

En ese partido, Dani ya tiró al larguero nada más salir. Contra el Valladolid aparte del gol que subió al marcador le anularon otro por fuera de juego y se encontró dos veces con el poste.

Por tanto, en los 128 minutos que ha disputado de azulgrana lleva dos tantos y tres postes. Además, 51 de sus 58 pases fueron acertados, pese a jugar en zona de riesgo.

Olmo llegó al Barcelona en 2007, cuando tenía nueve años, pero en 2014 decidió marcharse al Dinamo de Zagreb, a la liga croata, desde donde dio el salto al Leipzig. En el conjunto alemán repartió 30 asistencias y marcó 29 goles en sus 148 participaciones. Ha hecho el camino de vuelta, como ya sucedió con Cesc, que se fue del Barça al Arsenal a una edad parecida a la de Olmo y después regresó. Su inscripción en LaLiga, de momento, es hasta el 31 de diciembre, pues ha podido entrar por la lesión de larga duración de Christensen.