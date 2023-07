La amenaza del presidente de Las Palmas a un periodista: "Como te vea en el estadio te escacho la cabeza, ¿ok?”

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, fue tajante en una conversación telefónica con el periodista de AS, Pablo Checa. "Me voy a cagar en tu puta madre. Si te veo de frente te escacho (aplasto, según el diccionario de la RAE) la cabeza. Tú eres un hijo de puta y me cago en tu puta madre. Como te vea en el estadio o en Barranco Seco --ciudad deportiva de Las Palmas-- te escacho la cabeza, ¿OK? Cuando te vea te voy a dar una hostia. Porque me sale de los huevos, porque a las mariconas como tú les digo lo que te estoy diciendo: ¡Me cago en tu puta madre! Vete a tomar por culo, contigo no hablo más, subnormal", afirmó el mandatario.

Tal y como informó el propio medio: "Ramírez lleva más de un mes impidiendo a Pablo Checa el ejercicio de su trabajo. A día de hoy, el periodista tiene prohibido el acceso a cualquier instalación del club. El posible origen del enojo del presidente canario se remontaría al 7 de marzo, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº1 de Las Palmas condenó a Joel Domínguez, juvenil del club, por un delito de violencia de género a 40 días de trabajo comunitario, un año de alejamiento y dos más sin permiso de armas. Joel había maltratado a su pareja, una menor grancanaria. Pese a que el jugador confesó los hechos, la UD no ejecutó contra él ninguna medida disciplinaria, más allá de apartarlo esos 40 días e imponerle alguna terapia. Precisamente ayer, el club anunció que rescinde a Domínguez por motivos disciplinarios”.

Además, también hay que destacar la actual situación que atraviesa el presidente del club canario. "En las dos últimas semanas se ha venido celebrando en la Audiencia Provincial de Las Palmas un juicio contra el propio Miguel Ángel Ramírez y Héctor de Armas, antiguo compañero empresarial suyo, por un presunto fraude de 36,6 millones a la Seguridad Social que habría tenido lugar entre los años 2009 y 2017, todo a través de la empresa Seguridad Integral Canaria. Dicha circunstancia le habría permitido multiplicar su volumen de negocio, llegando a ser conocido como “el rey de la seguridad low cost. En el juicio, que concluyó este jueves, el fiscal pide para Ramírez 21 años de prisión y 102,6 millones de multa por cinco delitos contra la Hacienda Pública y otros tres contra la Seguridad Social. Asimismo, para De Armas las peticiones descienden hasta los 14 años de prisión y los 79,32 millones de multa. Igualmente, su nombre aparece incluido en los papeles del sumario del caso Mediador. La Fiscalía, la Seguridad Social, Hacienda y USO insisten en que, de 2009 a 2013, Seguridad Integral Canaria pagó como dietas el abono de horas extras. El acusado siempre lo ha negado", informa AS.