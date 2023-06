El portero con experiencia en Primera al que quiere firmar Las Palmas

El conjunto canario es ambicioso de cara al mercado tras su ascenso en Primera División. Por ese motivo, aunque Valles fue el héroe del ascenso y Álex Dominguez un gran suplente, piensa en Aarón Escandell, ex del Granada, para apuntalar su portería.

El guardameta de 27 años ha dejado su portería a cero nada más y nada menos que en 13 ocasiones, un espectacular registro que no ha pasado desapercibido para Las Palmas. Aarón Escandell termina contrato con el Cartagena en 2024 y, según MARCA, podría salir del conjunto efesé por una cantidad cercana a los 150.000 euros. De cerrar su fichaje, la intención de Las Palmas sería ceder, que no desprenderse definitivamente, a Álex Dominguez para que no vea frenada su trayectoria.

Además de Aarón Escandell, Willian José podría recalar en Las Palmas

Además de reforzar su portería con Aarón Escandell, Las Palmas piensa en un viejo conocido, también con experiencia en Primera División, para reforzar su delantera. Con sólo Sandro Ramírez y Marc Cardona como delantero, el conjunto canario está obligado a reforzar su ataque y Willian José, del Betis, se ha convertido en su nuevo objetivo.

El futbolista de 31 años, que jugó en Las Palmas en la temporada 2015-2016, ha felicitado al equipo amarillo por su ascenso a Primera División. En lo que respecta a Willian José, pese a que el Betis pagó 10 millones de euros a la Real Sociedad por hacerse con él en propiedad, no cuenta con él de cara al siguiente curso, por lo que buscará recuperar parte de dicha inversión.