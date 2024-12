Ana Peleteiro detalla por qué no denunció las agresiones sexuales y los malos tratos de su expareja

La triplista Ana Peleteiro, campeona de Europa y medallista olímpica en Tokio 2020, se ha defendido de aquellos que la critican por no haber denunciado ante los órganos competentes las agresiones sexuales y el maltrato psicológico que sufrió por parte de una expareja, de la cual no ha dado el nombre. "Obviamente, si esto me pasa a día de hoy, que soy una mujer con una educación sexual mayor que la Ana a la que le pasó y que tuve que sufrir lo que sufrí en el pasado, probablemente el primer día que me hubiese pasado eso, el primero, iría corriendo a la policía y pondría una denuncia", explica la deportista en un vídeo publicado en su cuenta de Tik Tok.

El problema, a juicio de Peleteiro, reside en que muchas víctimas de "este tipo de situaciones" no saben que eso "no es normal", como le pasó a ella durante aquella etapa. "Yo pensaba que eso era una relación normal y que ese tipo de cosas eran completamente normales y que tenía que aguantarlas, por eso las aguantaba", asegura. En su relato, la plusmarquista nacional (14,87 metros) confiesa que, a raíz de acudir a terapia y hablar con sus amigas y familiares, fue cuando se dio cuenta que los comportamientos de su expareja "no eran normales".

"Eran actitudes que estaban fatal", criticó Peleteiro, quien recordó que en 2022 ya denunció públicamente en el programa "Las uñas" de Sindy Takanashi que había sufrido "abusos sexuales" por parte de su expareja. "A día de hoy no me habría pasado lo mismo, habría denunciado y habría ido a la policía. Aun no teniendo pruebas, tal vez, habría puesto una denuncia, pero en ese momento no lo pude hacer porque no era consciente de lo que me estaba pasando", incidió.

La atleta justificó su decisión de no atender a los medios porque "no quiero hacer un circo de esto", pero expone que si ha publicado estos vídeos es porque "tal vez otras personas que están pasando por lo mismo se sientan identificadas y salgan de ahí y denuncien". En este sentido, deja claro que "si me pasase a día de hoy, sería la primera en ir a la policía. Mi única manera de concienciar y localizar un abuso tanto físico como psicológico es dando luz a aquello que yo viví. Me da igual la gente que no me quiera creer".

Ana Peleteiro mantuvo una relación de cinco años, entre 2016 y 2021, con el campeón olímpico portugués, de origen marfileño, Nelson Évora. Meses más tarde, comenzó su relación con Benjamín Campoaré, con el que ha tenido una niña.