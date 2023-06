Ana Peleteiro, sin pelos en la lengua sobre atletas trans y el fútbol de "machotes"

Ana Peleteiro ha vuelto a competir tras ser madre y ha terminado séptima. La medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio, finalizó séptima su participación en el triple salto del Europeo por países que se disputa en Silesia (Polonia) y que supuso su vuelta a una gran competición internacional tras ser madre.

Tras quince meses ausente de las pistas y apenas seis después de dar a luz a su primera hija el pasado diciembre, la atleta gallega volvió a competir el pasado 14 de junio en Castellón en el VII Memorial José Antonio Cansino, en el que ganó con un mejor salto de 14.13 metros.

En Silesia, en su vuelta a una gran competición internacional, Ana Peleteiro concluyó séptima. Comenzó su concurso con un salto de 13.67 metros al que siguió otro de 13.52. Después realizó dos nulos y volvió a hacer uno válido con 13.05.

La victoria fue para la turca Tugba Danismaz, vigente campeona de Europa en pista cubierta, que llegó a los 14.16 metros, récord de su país. Segunda fue la italiana Ottavia Cestonaro con 14.09 y tercera la sueca Maja Askag con 13.88.

La atleta reconocía que había que ir poco a poco. "Estaba completamente perdida", reconocía. "Para mí estar aquí es demostrar que sí se puede después de ser madre. He sido séptima, he podido sumar puntos para el equipo y me quedo con eso", decía después de la prueba.

Más polémicas han sido sus declaraciones en una entrevista en El País, donde ha hablado de muchas cosas, como el racismo: "No creo que seamos un país racista, sino clasista. A un negro en un Bugatti nadie le trata mal. La gente que dice eso en un campo de fútbol probablemente fuera de él no tenga nada en contra de una persona racial. Allí se va a insultar, me da mucha pena y creo que habría que regularlo para penalizar siempre los insultos racistas en instalaciones deportivas", decía.

También de las atletas trans: "Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse como se sienten, y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", aseguraba.

Le preguntan también por la ayuda a la salud mental, por Simone Biles y de por qué en el fútbol todavía no se habla de ello: "Juzgar sin conocer es muy cobarde. El fútbol no habla de esto porque se cree que es un deporte de machotes y el machote no va a terapia porque cree que es de frágiles. Son pensamientos trogloditas porque un psicólogo puede ayudar mucho a un portero que tiene un bloqueo en un determinado momento.