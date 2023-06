Lucía Etxebarria no se corta contra los "podemitas" tras el mensaje Ana Peleteiro de los trans

Ana Peleteiro está feliz por haber vuelto a la competición tras quince meses lejos de las pistas porque ha sido madre. Volver tan pronto ya es un éxito. Y aunque en Polonia fue séptima, como primer contacto, le valió. Tiene que volver a sentirse bien en la pista, recuperar sensaciones y rutinas, regresar al espíritu competitivo con el que se enfrenta a las mejores del mundo en el triple salto sin ningún complejo.

Antes de saltar, Peleteiro concedió una entrevista a El País, donde habló de cómo ha pasado este tiempo: "El cuerpo de la mujer es la bomba. Me cuidé en el embarazo, pero también me di mis lujos. Cogí el posparto un poco desganada, pero un día me motivé y me encuentro mejor que nunca", aseguraba al recordad su embarazo. Contaba que había tenido ayudas: "Estoy superagradecida por las ayudas que me están dando tanto en el Consejo Superior de Deportes como en mi federación. Te cubren, por ejemplo, si necesitas contratar a alguien para que cuide de tu bebé mientras entrenas. Me parece importante visibilizarlo porque hay mucho miedo y desinformación", contaba en el periódico.

Peleteiro se calla muy poco lo que piensa, porque tiene la cosas muy claras. Por ejemplo, cuando habló de Ana Obregón: "Con lo de Ana Obregón, yo no la criticaba a ella, sino el acto de comprar hijos. Y si creó revuelo me alegro porque mucha gente no conocía bien en qué consistía el vientre de alquiler y gracias" a eso ahora lo saben y están en contra. Ser padre no es un derecho, pero tener una familia creo que sí debería serlo. La adopción en España es gratuita y un acto de bondad y amor absoluto", seguía,

Y también cuando contesta acerca de los trans: "Tengo amigos trans, pienso en lo que sufren para mostrarse como se sienten, y tienen mi apoyo, pero el tema de la competición deportiva es delicado. Si has madurado como hombre, aunque bajes tus niveles de testosterona, tu densidad ósea y desarrollo muscular es diferente al de otras mujeres. En atletismo la mujer que más salta son 15 metros y pico y el hombre 18 metros y pico. Se deben abrir las puertas a las personas trans, pero en el deporte no profesional", ha sido su respuesta.

Y Lucía Etxebarria ha leído con atención esa respuesta y la ha aprovechado para lanzar un mensaje a quienes piensan lo contrario que Peleteiro. "BREAKIN ' NEWS: Que todos los podemitas y todos los sumitas ya podéis poneros a llamar Ana Peleteiro terfa, que ya estáis tardando. Ps: Gracias, Ana", escribe la escritora.

Desde sus redes sociales, Lucía Etxebarria es una de las mujeres más combativas porque considera que las trans están borrando a las mujeres y eso ha provocado que vaya a todas las guerras y haya tenido muchos enfrentamientos por este motivo. Como suele ocurrir, el comentario de Etxebarria ha provocado muchas reacciones a favor y en contra. Re