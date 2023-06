Ana Peleteiro se abre en 'El camino a casa' a contar los duros episodios de bullying que sufrió

En la noche del jueves 9, Ana Peleteiro vivió una experiencia muy especial al regresar a su hogar en Ribeira (La Coruña), acompañada por Albert Espinosa, quien lidera el programa de laSexta 'El camino a casa'. La atleta regresó a los lugares que marcaron sus orígenes, desde la escuela donde dio sus primeros pasos hasta el grupo de baile gallego donde se formó, pasando por la pista de atletismo que lleva su nombre.

Sin embargo, no todos los recuerdos evocados fueron positivos, ya que Ana no dudó en hablar abiertamente sobre el acoso escolar que sufrió en el instituto debido a su color de piel. Después de visitar su antigua escuela, Albert Espinosa acompañó a Peleteiro al instituto para recoger su expediente académico.

Esta visita contrastaba con la anterior, como ella misma destacó: "Aquí no guardo los mismos recuerdos. Fue un cambio muy grande, pasé de una escuela pequeña y familiar a una clase de 32 personas con alumnos de otros colegios. Fue en este momento cuando experimenté cierto acoso, no diría que fue bullying porque siempre me defendí, pero tuve que enfrentarme a varias peleas. Mi padre (adoptivo) pasaba mucho tiempo en la oficina de la dirección, pero lo hacía encantado, siempre me decía que me defendiera, incluso si eso significaba que él tuviera que estar allí todos los días de la semana".

"Aunque no lograron hundirme, tuve que luchar mucho", admitió la campeona del triple salto, explicando la razón de ese acoso: "Fue la primera vez en mi vida que me llamaron 'negra de mierda', por eso tuve que estar a la defensiva siempre. Pasé de estar muy feliz en mi escuela a enfrentar peleas y discusiones constantes, y tener que defenderme... No guardo buenos recuerdos de este instituto.

Pasé por momentos muy difíciles. Pero bueno, eso es algo del pasado". "Para mí, ser negro no es un insulto, lo que era insultante era el tono despectivo y el intento de menospreciarme", aclaró, reflexionando sobre las razones por las que respondió de la manera en que lo hizo: "Me he peleado mucho, pero no era fácil, no era tan madura y no tenía referentes que hablaran sobre el hecho de que ser negro no es algo malo. Me faltaban puntos de apoyo y ayuda para poder defenderme mejor en esas situaciones".

"Ahora esas personas deben estar pensando: 'Golpeé a esta niña cuando era pequeña y mira dónde está ahora'. El tiempo pone a cada uno en su lugar", sentenció mientras subía las escaleras del instituto. Una vez allí, en una de sus antiguas aulas, recordó uno de los episodios más difíciles que vivió entre esas cuatro paredes: "Tuve una gran pelea aquí que nunca olvidaré. Una pelea a puñetazos. En ese caso, fue con una chica que siempre me provocaba, pero ese día me atacó delante de los mayores, los estudiantes de los ciclos superiores, para humillarme. Luego vino a pedirme perdón, pero no hubo perdón, no estaba dispuesta a aceptarlo y nos peleamos mucho".

"Te lo digo, a puñetazos". Escuchar este relato tan duro hizo que Espinosa comprendiera "de dónde viene toda esa furia cuando saltas", algo con lo que Ana Peleteiro coincidió: "Gran parte de la mujer que soy hoy en día, de mi espíritu luchador y mi carácter, también se debe a haber luchado y protegerme a mí misma aquí", concluyó antes de dirigirse al siguiente destino en su 'Camino a casa'.