Ana Peleteiro, madre de su primera hija, Lúa

Los atletas Ana Peleteiro y Benjamin Compaoré ya son padres de su primera hija, Lúa. Peleteiro hacía pública la noticia esta mañana a través de sus redes sociaes: “Ayer fue el día más duro y maravilloso por partes iguales de mi vida. Estamos disfrutando de Lúa al 100 % pero quería daros las gracias a todxs por la inmensa cantidad de mensajes que nos habéis enviado”, escribía. En la foto que acompaña al texto, coge en brazos a la pequeña mientras le da el pecho en el hospital.

Ana Peleteiro, junto a su primera hija, Lúa FOTO: ana peleteiro Ana Peleteiro

“Baby Lúa is comming [La pequeña Lúa está llegando]”, escribía también junto a una imagen a las puertas del hospital. La pequeña estaba prevista que naciera el día de Navidad, aunque finalmente ha decidido adelantarse.

Fue el pasado mes de junio, cuando Peleteiro anunciaba la noticia de su embarazo, en las redes sociales. “Vamos a ser papás de un bebé precioso que nacerá rodeado de muchísima gente que lo va a amar y a cuidar”. Antes, en el mismo texto, la deportista de Ribeira mencionaba su segunda oportunidad con su actual pareja, el también atleta Benjamin Compaoré: “Y la vida nos sorprende con lo más bonito, con aquello que queremos y deseamos desde el primer día”.

“Creo que es un niño, me lo dice mi intuición. Mi prima me dijo que, según el calendario chino, por la edad de la madre y el mes de concepción, a mí me sale niño, y me ponía 93 % de fiabilidad”, aseguraba en El Hormiguero, días después. “Busqué a María Pombo y a Laura Escanes, y con ellas también acertaba el calendario”, añadía. No obstante, unas semanas después, Ana Peleteiro veía como su intuición y el calendario chino fallaba. “Y contra todo pronóstico... El bebé que estamos esperando será una niá. Ni calendario chino, ni intuición, ni meigas ni ná... Esto de dar vida es algo tan especial y tan mágico que nada ni nadie lo puede controlar”, escribía en su perfil de Instagram.

“Pero como siempre digo, lo más importante es reírse de uno mismo y dar gracias a Dios de que todo esté yendo tan bien... Estamos muy felices y deseando que pasen los meses para poder verte la carita pequeña”», tranquilizaba Peleteiro a sus segudiores.