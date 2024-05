Ancelotti y una incógnita inesperada en la portería del Real Madrid

El 10 de agosto de 2023 la rodilla izquierda de Courtois saltó por los aires. Rotura de ligamento cruzado del portero titular del Real Madrid y, seguramente, en ese momento, el mejor del mundo en su puesto. Un golpe duro al que se unió unos días después, la misma lesión pero de Militao, que cayó en San Mamés en el arranque de la Liga. Dos de los futbolistas imprescindibles para Ancelotti estaban de baja, y más adelante la víctima de la misma epidemia sería David Alaba. Tres pilares fuera de combate, con el golpe moral que supone además de la pérdida deportiva. Pero ahí está el Real Madrid, a cuatro puntos de ganar la Liga, pensando en la vuelta de semifinales ante el Bayern y con sólo dos derrotas en 48 partidos de esta temporada.

«Nunca me ha pasado tener sólo dos derrotas, ahora debemos seguir con la racha y mantenerlas hasta el final. La plantilla lo ha hecho muy bien, con mucho compromiso, han aportado los que han jugado todos los partidos y los que han tenido menos minutos. Llegamos al tramo final muy ilusionados», explicaba Ancelotti en la previa de la visita del Cádiz, en una tarde en la que el Real Madrid tiene la primera opción de levantar su Liga número 36.

A esa cita llega a tiempo Courtois, al que su entrenador confirmó como titular 268 días después de romperse la rodilla izquierda, y que ha superado también una rotura de menisco en la derecha. «Thibaut está bien, va a jugar él después de mucho tiempo. Es una muy buena noticia para nosotros que vuelva, como hizo Militao. Creo que puede aportar. Está bien, tiene mucha ilusión y todos estamos encantados de que esté de vuelta», explicaba Ancelotti, que justo en el tramo decisivo empieza a recuperar a los futbolistas que se le cayeron muy al principio. El belga ya ayudó a Lunin en el calentamiento en San Sebastián, ante el Cádiz va a jugar y es imposible no pensar en qué podría pasar si el Real Madrid elimina al Bayern y se mete en la final de la Champions. «La final que tenemos en la cabeza es la del miércoles contra el Bayern, y donde va a jugar Lunin. Después, veremos», comentaba el técnico del Real Madrid, que no descartó a Courtois si hubiera cita por la decimoquinta en Wembley.

«No pensamos en otra cosa que la final es el miércoles y lo que puede pasar en un mes veremos, ojalá tengamos que pensarlo porque significará que llegamos realmente a jugar la final de Londres. Lo que le falta es la lectura de las situaciones del campo, algo para lo que cada uno necesita su tiempo para adaptarse. A nivel físico está bien, tiene el alta médica y son las lecturas de las situaciones de campo las que tenemos que evaluar», terminaba Carletto, dejando la duda de quién jugaría en esa hipotética final.

Lunin ha estado a un grandísimo nivel, siendo decisivo como lo Courtois, y tiene asegurado el puesto de titular el miércoles ante el Bayern. Si el Madrid se clasifica, le tocará a Ancelotti decidir, porque el ucraniano ha explotado en positivo, pero el belga es uno de los mejores en su puesto y tendría varios partidos de Liga para coger ritmo de competición.

Empezando por este sábado en la visita del Cádiz, donde el Real Madrid necesita ganar y esperar a que no lo haga el Barcelona para sentenciar la Liga. Algo parecido que hace dos años, cuando recibía al Espanyol y tenía en el horizonte la semifinal con el City. «Aquella vez estaba en nuestra mano ser campeones. Ahora necesitamos cuatro puntos y este es el motivo por el que no queremos hablar de celebración, porque no está en nuestra mano todavía. Pensaremos en celebraciones cuando seamos campeones matemáticamente».