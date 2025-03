Ángela Alonso, la "jefa" de los árbitros de remo es española: «Cuando empecé, en un Mundial podía estar yo sola, ahora estamos a la par hombres y mujeres»

«La historia es la realidad total», dice entre risas Ángela Alonso.

La historia: el remo era un deporte enraizado en la familia de esta catalana de nacimiento y asturiana de adopción, pero un día una prima suya le dijo: «Mejor que te dediques a arbitrar, porque lo de competir...». Eso sucedió hace años, pero todavía sale en las conversaciones y estos días volvió a haber «mucha coña por ello». Porque Ángela, efectivamente, se hizo árbitra y el pasado 14 de marzo fue nombrada presidenta de la Comisión de Arbitraje de la Federación Internacional de Remo (World Rowing). Ningún español había sido antes el «jefe» planetario de los árbitros, y además es la primera mujer que lo logra. La elección fue en el Congreso que el organismo celebró en Lausana y el proyecto de Ángela convenció más que el de Kristopher Grudt (ganó por 78 votos a 55), estadounidense al que no le sirvió el punto extra de que los próximos Juegos sean en Los Ángeles. «Votan las Federaciones Nacionales. Estoy muy contenta porque te reconocen el trabajo, y lo hacen otros países», afirma la española.

Es un paso más hacia la paridad en un deporte que desde hace tiempo está luchando por ello. «La Federación Internacional ha hecho un gran trabajo en los últimos casi podría decirte 30 años. Ha ido trabajando en que hubiera más mujeres en el arbitraje y en el deporte. En los Juegos Olímpicos ya estamos en paridad cien por cien, tanto en atletas como en los “technical officials”, todo el que va con acreditación. Es verdad que yo empecé muy joven y en 2002, cuando me saqué la licencia de árbitro internacional, cuando ibas a una competición, y en un Mundial por ejemplo somos 18 árbitros, igual era la única mujer, o yo y alguien más, pero ahora lo habitual es que casi estemos a la par, o al menos más de un tercio, que es lo que tenemos en licencias», describe. Unos días después de su nombramiento, Kirsty Coventry se convirtió en la primera mujer que lidera el COI. «Se ha trabajado mucho en muchos ámbitos para que sea más fácil para los que vienen o para que esto deje de ser noticia, que sea normal», opina Ángela.

Rejuvenecer el arbitraje e impulso tecnológico

Las bases del proyecto de la española son fomentar que haya más árbitros en zonas del mundo donde hay muy poca presencia, porque si hay pocos es sinónimo de que hay poco remo; seguir manteniendo que haya más mujeres en el deporte y rejuvenecer el arbitraje. «Suele ser gente que lleva una carrera deportiva y se vincula más tarde que en otros deportes, está muy bien, pero nuestra carrera es muy larga porque te retiras a los 70 años, no es como el fútbol, que te retiras antes y necesitas gente más joven. La idea es ir rejuveneciendo el colectivo y también darle otro empujón a la parte tecnológica», explica Alonso.

La labor de los árbitros en remo

Pero, ¿qué hace un árbitro en remo? «Hacemos algo parecido a un árbitro de natación o atletismo. Asegurarnos de que todos los barcos salgan a la vez y alineados; que no suceda nada durante la competición, que no haya abordajes o interferencias dentro de los equipos; determinar el orden de llegada y los tiempos; y, por último, asegurarnos que se están cumpliendo las normas de seguridad y que va a competir el que tiene que hacerlo», detalla Ángela, que no ha tenido que vivir ninguna experiencia demasiado dramática. «En el remo clásico tenemos un poco de margen para tomar decisiones antes de que pase nada, podemos dar indicaciones al equipo para que vuelva a su calle o incluso mandarle parar antes de que haya un choque. En el de mar está el esprint y la larga distancia, y sí puede haber toques, choque de palas y salen todos los barcos a la vez. Más que en la competición, a la vuelta sí puede que un equipo te discuta alguna decisión, pero nada grave», admite.

Modernización de un deporte tradicional

Esa competición de esprint en la playa (Beach Sprint) es una modalidad que apunta a la modernización que Ángela, que ha estado en los Juegos Olímpicos de Tokio y en los Paralímpicos de París, defiende en un deporte que, reconoce, «es muy tradicional» y en el que «los cambios son lentos». «Pero se están dando muchos. En Los Ángeles tendremos por primera vez el Beach Sprint, modalidad muy dinámica, atractiva, divertida, porque lo que se hace es salir corriendo, te subes al barco, haces un circuito corto de ida y vuelta con un eslalon por las boyas, vuelves a la playa, y corres otra vez. El primero que llega es el que gana y es uno contra uno y se van eliminando. A diferencia del remo tradicional, como Oxford y Cambridge, que es como más serio, aquí tienes un DJ y una playa, es más fiesta. También estamos viendo algunos cambios en el reglamento, manteniendo la esencia, pero que sea más dinámico y atractivo para el espectador», afirma la nueva líder de los árbitros.

"Voy por trabajo a Perú, Japón o Suráfrica y tengo amigos para tomar una cerveza"

Además de estar vinculada al deporte y conocerlo desde otro punto de vista, el de la organización, otro aliciente para ser árbitro es viajar y enriquecerse como persona. «Yo al final tengo amigos en medio mundo: voy por trabajo a Perú, Japón o Suráfrica y tengo amigos para tomar una cerveza. Eso es fantástico, y además conoces gente de muchos países con maneras de pensar muy diferentes y eso es gratificante, de aprendizaje. Por ejemplo, tengo amigos en Serbia de mi edad que te explican de primera mano la Guerra de los Balcanes, y no es lo mismo lo que tú viste en la tele y lo que te cuentan ellos. Ese conocimiento es un crecimiento personal que dices: “Qué suerte tengo”», finaliza.