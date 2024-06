Ansu Fati vuelve al Barcelona con la ilusión de triunfar

Después de una travesía por Inglaterra, Ansu Fati regresa al Barcelona con la esperanza de triunfar, según comentó en una entrevista para "Mundo Deportivo". El delantero estuvo cedido en el Brighton & Hove Albion, participó en 19 encuentros de la Premier League y anotó dos coles, ahora vuelve al conjunto dirigido por Hansi Flick.

Pese a estar solamente una temporada, Ansu declaró lo exigente que es jugar en una liga distinta a la española. "Jugar en una Liga como la Premier te hace mejorar en todos los sentidos. Es una liga muy exigente y física, he conocido a gente nueva y con ella nuevos métodos de trabajo. Me llevo muchos aprendizajes". El delantero tuvo su última titularidad el 10 de marzo, después de este partido, tuvo 41 minutos de los 900 posibles en los siguientes encuentros.

Fati regresa a Barcelona, club al que llegó cuando tenía 10 años, con la misma ilusión de triunfar. "He echado de menos a mi familia y a mi hermano pequeño, que no le he podido ver mucho porque tenía que estudiar. También a mis amigos, que cuando estaba aquí pasaba mucho tiempo con ellos, y el arroz de mi madre". Y acerca de los hinchas culés, el futbolista comentó: "Me siento muy querido por los culés. No solo los de aquí de Barcelona sino los de todo el mundo. A veces se me ponen los pelos de punta con las palabras que me dedican. Son una motivación extra que tengo para trabajar y seguir mejorando".

En su tiempo en tierras británicas el jugador pasó por una lesión en el gemelo que lo apartó del terreno de juego durante nueve encuentros, pero para Ansu no es algo por lo que preocuparse: "Hay gente que cree que Ansu vive lesionado y al final pasé dos años sin lesionarme. He tenido una pequeña lesión y la gente se queda con eso. El año pasado jugué la temporada completa y no me perdí ningún partido". Ansu buscará convencer a Hansi Flick para quedarse en el Barça.