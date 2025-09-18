Antiviolencia propone multar con 4.000 euros al seguidor del Oviedo que insultó a Mbappé

La Comisión Estatal Antiviolencia ha propuesto imponer una multa de 4.000 euros y una prohibición de acceso a recintos deportivos durante un año al aficionado del Real Oviedo que profirió insultos racistas hacia Kylian Mbappé durante el partido disputado en el estadio Carlos Tartiere. Este incidente, ocurrido en el minuto 37 del encuentro, fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, generando una condena generalizada.

La Policía Nacional identificó al responsable como miembro de un grupo ultra del club asturiano, lo que permitió su detención y posterior propuesta de sanción. El Real Oviedo emitió un comunicado expresando su rechazo absoluto a cualquier forma de racismo y asegurando que se aplicarán las medidas disciplinarias internas correspondientes.

La propuesta de Antiviolencia, que aún debe ser ratificada por las autoridades competentes, se enmarca en la política de tolerancia cero contra el racismo en el fútbol español. Además de la sanción administrativa, la justicia investiga si los hechos constituyen un delito de odio.

Este caso se suma a otros incidentes recientes que han puesto de manifiesto la necesidad de reforzar las medidas contra la discriminación en el deporte. La sociedad y las instituciones deportivas continúan trabajando para erradicar el racismo y promover un ambiente inclusivo en los estadios.

Desde su llegada al club en julio de 2024, Mbappé ha dejado una huella significativa, convirtiéndose en el jugador más rápido en alcanzar los 50 goles con el Real Madrid, logro que consiguió en solo 64 partidos.