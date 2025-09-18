Las posibles sanciones que le pueden caer a Simeone

Diego Pablo Simeone volvió a ser protagonista, y no solo por lo ocurrido dentro del terreno de juego. El entrenador del Atlético de Madrid fue expulsado en el duelo de Champions League frente al Liverpool, en un episodio que ha reabierto el debate sobre los límites del carácter del técnico argentino y las consecuencias que puede acarrear para su equipo. Simeone aseguró al final del partido que "algún aficionado se tiró todo el partido insultándome. Y cuando marcaron el gol de la victoria siguió insultando. Celebraba el gol y seguía insultando". El Cholo se fue a por él. El hincha inglés le dedicó una peineta y el entrenador del Atlético de Madrid fue expulsado por el colegiado italiano.

Según lo reflejado en el acta arbitral, Simeone protestó de manera reiterada las decisiones del colegiado, llegando a realizar gestos de desconsideración que fueron considerados como una falta de respeto. A partir de ahí, el caso pasará a manos de la UEFA, organismo que ya ha sancionado en el pasado al “Cholo” con suspensiones y multas por comportamientos similares.

Las sanciones que podrían imponérsele varían en gravedad. La más probable es la suspensión de entre uno y tres partidos en competiciones europeas, lo que dejaría al Atlético sin su líder en el banquillo durante citas cruciales. No obstante, si el comité disciplinario entiende que existieron agravantes —como reincidencia o actitudes provocadoras hacia la grada—, el castigo podría extenderse a varios encuentros más.

A esta suspensión se le podría añadir una multa económica, una práctica habitual en UEFA. En 2019, por ejemplo, Simeone ya fue castigado con 20.000 euros por un gesto polémico contra la Juventus. Además, existe la posibilidad de que se le prohíba acceder a vestuarios, banquillo y zona técnica mientras dure la sanción, limitando al máximo su influencia sobre el equipo durante los partidos.

El historial del argentino juega un papel importante. Simeone acumula varias expulsiones tanto en competiciones nacionales como internacionales, con sanciones que han llegado a los ocho partidos en España. Este pasado convierte a su caso en uno especialmente vigilado por los comités disciplinarios, que suelen endurecer las penas en caso de reincidencia.

El Atlético de Madrid, por su parte, observa con preocupación. Una sanción prolongada dejaría al equipo sin la presencia de su técnico en partidos decisivos de Champions, una competición en la que cada detalle cuenta. La directiva podría presentar alegaciones para intentar rebajar el castigo, pero todo apunta a que el “Cholo” volverá a vivir la Champions desde la grada.

En definitiva, Simeone se enfrenta a una sanción que, dependiendo del criterio de la UEFA, podría quedarse en un par de partidos o convertirse en un castigo más severo que comprometa la marcha del Atlético en Europa. Una vez más, el carácter del argentino lo ha puesto en el ojo del huracán.