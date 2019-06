Antonio Resines es un madridista de toda la vida, que espera que esta noche el Madrid recupere el buen tono en la Champions esta noche contra el Ajax. “Da igual que en LaLiga terminemos terceros o cuartos porque vamos a ganar la Champions”, ha asegurado durante el programa ‘Golden Goals Fútbol Show’ de Betfair.

Le han preguntado por el gol y por el Morata: “¿Morata regresar al Real Madrid? Ahora todo el mundo dice que el Real Madrid no tiene gol, pero Morata en el Real Madrid no funcionaba. Salía el tío y no marcaba”,

Resines nunca ha escondido su pasión futbolística y su amor al Real Madrid y como muchos, sabe que esta semana no ha sido la mejor, ha sido “espantosa” ha dicho. Las dos derrotas contra el Barcelona han marcado en negro esta semana en el calendario blanco y ha hecho que todos los madridistas se vuelvan hacia la Champions para recuperar la esperanza.

Le han preguntado por el siguiente partido de Liga contra el Valladolid :“Yo creo que el Valladolid puede ganar 1-0”, comentó al respecto de la siguiente visita de los de Solari en Liga, el próximo domingo a las 20:45 en un torneo en el que los blancos podrían dejarse llevar. “Fíjate que yo pensé que nos salvaría el clásico de LaLiga, pero es que jugó mucho peor que el miércoles en Copa”, ha continuado describiendo un Resines que descubrió ese sábado un Bernabéu “entregado, lo que nunca había visto en un Madrid – Barcelona.

La fe del actor se basa en Vinicius: “A nosotros nos salvaría que marcase goles”, continuó Resines, quien, además, valoró lo “especial y complicado” que es adaptarse al Real Madrid.

Ahora se ha hecho amigo de Valverde: "No lo conocía y me lo presentó el otro día David Trueba después de un partido. Es un tío encantador", lo describió dentro de su intervención en ‘Golden Goals Futbol Show’ de Betfair.

Resines está trabajando en una película llamada “Historias de nuestro cine”, film que protagoniza y dirige (es su primer trabajo como director) junto a Ana Pérez Lorente y que espera poder estrenar en el Festival de San Sebastián en septiembre. El próximo 17 de marzo, en el Festival de Málaga de Cine Español se hará un pequeño avance de la cinta, producida por Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.