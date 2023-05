Los "ases en la manga" de Chus Mateo para la Final Four

Chus Mateo tiene contrato con el Real Madrid hasta el 30 de junio de 2024. Su primer curso completo como entrenador del Madrid llega a su momento culminante con la Final Four de la Euroliga en Kaunas. Y si para el equipo llega en el mejor momento de la temporada, obviando las bajas claro está, para el entrenador también. La eliminatoria ante el Partizán ha revalorizado su trabajo y el de su cuerpo técnico. Desde que cayera en semifinales de la Copa del Rey ante Unicaja, Chus Mateo ha tenido que acostumbrarse a escuchar comentarios, siempre procedentes de fuera del club, sobre su futuro en el banquillo. El caso es que el equipo llega a su novena Final Four en doce años con él al frente y después de haber superado al Partizán. El Madrid remontó un 0-2 y Chus Mateo propinó a Zeljko Obradovic la segunda derrota en una eliminatoria de las 22 que ha dirigido el técnico serbio.

Ahora llega el Barça en una reedición de la semifinal de la temporada pasada. Entonces, como ahora, también era favorito el equipo de Jasikevicius y el finalista fue el Madrid. «Vamos a Kaunas con mucha ilusión de ser campeones, aunque obviamente sabemos de la dificultad. No somos tontos. Hay otros tres equipos que también han merecido estar. Estamos con fuerzas, con ganas y energía», afirma el entrenador.

El partido llega condicionado por las bajas del Madrid. «Si tenemos a la plantilla al completo, ganamos», dice el azulgrana Kalinic. En los blancos no estarán Yabusele (que cumplirá los partidos cuarto y quinto de su sanción por la agresión a Exum), Deck (por problemas físicos) y Poirier («al 99 por ciento no estará», según el técnico). Y ese agujero en el juego interior es un desafío para el técnico. «Trataremos de suplirles como podamos y rehacernos de esas bajas. Forma parte del juego rehacerse de las ausencias, pero es verdad que ocupan el mismo puesto de Mirotic y veremos qué se nos ocurre. No es fácil ni con ellos defenderle. Contamos con la energía del equipo y con otros jugadores», revela Chus Mateo.

Después de lo vivido ante el Partizán hay varias claves. Tavares tendrá que estar muchos minutos en pista y cuidarse de las faltas. Las defensas zonales del Madrid pueden volver a ser importantes, aunque la capacidad de generar puntos en ataques posicionales del Barça tenga muy poco que ver con la de los serbios. Además, Chus Mateo se tendrá que inventar jugadores para la posición de ala-pívot como hizo ante los balcánicos con Hezonja o Ndiaye. «Habrá que tener un as en la manga», asegura.

«Llegamos felices de poder estar hasta el último momento y poder conseguir la Euroliga. Seguramente con menos energía de la que nos gustaría pero con la ilusión que lo compensa. Estamos cerca y lejos a la vez de conseguirlo y eso nos da un extra de motivación. Hemos hecho algo muy bonito, superar un 0-2 en el playoff y eso nos ha hecho vernos más fuertes, aunque el Barcelona es un rival terrible que juega muy bien con jugadores de un nivel extraordinario. Pero nosotros pensamos que somos muy buenos y tenemos la confianza de que podemos hacer cosas grandes cuando estamos todos juntos. Llegamos con mucha ilusión, sobreponiéndonos a una situación muy adversa», apuntó Chus Mateo en el último entrenamiento antes de viajar a Kaunas.