Asi de emocionante ha empezado Paco González su primer programa sin Pepe Domingo Castaño

Paco González decía el domingo que no sabía cómo iba a poder hacer el primer programa sin Pepe Domingo Castaño. Hoy martes, por la Champions, ha habido programa en la Copa y Paco González, que el domingo se pasó el día en el tanatorio, lo ha presentado.

"Hola, Pepe, buenas tardes, bienvenidos a la Liga de Campeones, arranca el camino a Wembley. Le toca al Barcelonaante el Amberres y al Atlético frente a la Lazio", ha empezado Paco González:"Bienvenidos al primer programa sin Pepe, he dicho buenas tardes Pepe, porqque voy a hacerlo toda la vida, porque siempre seá el programa de Pepe. Está por aquí y me va a ayudar hoy a que no me tiemble la voz y a no llorar. Siempre me ayudó. La serenidad de su familia, su hijos también nos va a ayudar. Eso nos da tranquilidad", ha continuado.

"Y están súper agradecidos. Ha sido conmovedor todas las muestras de afecto. Pepe era de todo y sólo su familia puede acaparar el dolor, los demás, no", ha seguido Paco González, quitándose protagonismo. "Pido disculplas a los medios, a los que agradezco lo que han escrito, pido disculpas, no he querido aparecer. Nosostros somos su familia de la radio y lo seremos para siempre. Hay una cadena invnisible de buenas personas y Pepe era un eslabón gigantesco. Todas las buenas pesonas que le han rodeado, sus compañeros, sus amigos, su familia. La atracción que tenía para unir a las buenas personas. Esa cadena empieza por Bruselas, gracias Paloma García Ovejero. Pasa por casa de los oyentes, de todos y pasa por las empresas anunciantes, que nos han hecho llegar su confianza y cariño. No quiero terminar sin leer dos frases que me han llegado estos días. Hay una preciosa, que acojona. me la dijo Sergio Sauca: "Cada vez que te escuchemos a ti, le estaremos escuchando a él". Y hay otra frase: "El que mejora lo que hereda, honra lo que hace". Tengo pocas dudas de que este equipo con cabeza, corazón y pulmón lo puede hacer. Con todo el orgullo de esta cadena de buenas personas, vamos a empezar el programa con el "hola, hola". Empezamos", ha acabado.