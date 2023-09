El Gobierno amenaza a las futbolistas de la selección y cita a las capitanas: "Si no se presentan, aplicaremos la Ley"

Las jugadoras de la Selección que se habían declarado no seleccionables el pasado viernes han publicado un comunicado público a través de sus redes sociales. En él, se mantienen firmes en su idea de no representar a la selección española de fútbol a pesar de ser convocadas esta mañana por la nueva seleccionadora Montse Tomé. Afirman que "estudiaremos las consecuencias legales a las que nos expone la RFEF al ponernos en una lista de la que habíamos pedido no ser convocadas", dentro de una lista que denuncian no estar redactada "en tiempo y en forma", según rige las leyes FIFA. Sin embargo, la realidad es que dicho artículo sólo afectaría a aquellas futbolistas que juegan fuera de nuestro país.

Ante esta situación, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, ha analizado en 'El Larguero' de la cadena Ser todo lo ocurrido con las jugadoras nacionales.

"Mediante amenazas e intimidaciones no se sale de nada"

Víctor Francos asegura que a través de la intimidación no se va a llegar a ningún acuerdo: "Lo primero es que mediante amenazas e intimidaciones no se sale de nada. Nos hemos acostumbrado a mensajes como: 'ya sabes lo que pasará', 'sabes a lo que te enfrentas'. Estamos totalmente a favor de las jugadoras. No entiendo por qué ha habido conflicto, nadie me lo ha explicado. Nos preocupa el espectáculo que estamos dando".

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, reiteró que están "cerradamente a favor de las jugadoras" de la selección femenina en el conflicto que viven con la RFEF y afirmó que este martes a primera hora llamará "a las capitanas" para intentar convencerlas de que acudan a la concentración con la promesa de que el Gobierno hará "lo que sea necesario para regularizar la situación" en la federación, admitiendo que si deciden no ir, no tendrán más remedio que "aplicar la ley".

"Estamos cerradamente a favor de las jugadoras de la selección femenina de fútbol, pero yo no sé todavía por qué ha habido conflicto, porque es que soy incapaz de saberlo porque nadie me lo ha explicado, por qué hay un intercambio de, en teoría, de reproches, de nombres, de acusaciones, al Gobierno no le ha llegado absolutamente nada", señaló Francos en una entrevista en 'El Larguero' de la cadena SER.

Sin embargo, desde el Gobierno han quedado dejar muy claro que pasará si no se presentan.

"Entonces el Gobierno tiene que aplicar la ley, para desgracia mía, lo aseguro, que jamás querría hacer lo que tendría que hacer en ese momento", apuntó. "Pero la ley es la ley, y la Ley del Deporte dice lo que dice, las leyes internacionales respecto a las convocatorias de las selecciones dicen lo que dicen, aunque yo todavía confío en que pueda haber una vía de solución. También tengo una sensación de haberse trasladado al Gobierno un problema que tenían ellos, es decir, vamos a ver, convocamos y después el Gobierno ya decidirá, así sanciono yo también", indicó.

Francos confirmó que había "hablado" con Pedro Rocha, presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, que le había dicho que "estaban negociando" y que todavía "no sabía si iban a contar con algunas jugadoras del Mundial o de las seleccionables que firmaron el comunicado", pero que la situación era "complicada". "La siguiente noticia que he tenido es una convocatoria donde resulta que hay gente que está convocada que no quiere ir", lamentó. "Yo, mañana martes, a las 8.30 o 9.00, llamaré a una serie de personas de la selección y voy a hablar con ellas", advirtió. El mensaje a las jugadoras es que "el compromiso del Gobierno es con todas las consecuencias posteriores. El Gobierno va a hacer lo que sea necesario para regularizar la situación de la RFEF, pero pedirlas que vayan a estos dos partidos porque queremos que sean campeonas olímpicas, que no es un tema menor y porque son las mejores", recalcó, indicando que hablará "con las capitanas".

El presidente del CSD también quiso dejar claro que el Gobierno habría acudido a intermediar si le hubieran "llamado", pero insistió en no entender como se ha llegado a una situación.

¿Qué dice la Ley del deporte?

La Ley del Deporte contempla la posibilidad de que un jugador o jugadora se niegue a acudir a una cita con la selección. Algo que está penado como infracción muy grave:

Artículo 104. Infracciones muy graves:

1. A efectos de la presente ley, se consideran infracciones muy graves:

c) La falta de asistencia no justificada a las convocatorias de las selecciones deportivas nacionales, así como la no puesta a disposición de las selecciones nacionales de las personas deportistas que hayan sido designadas para formar parte de las mismas.

En el artículo 108 de la propia Ley del Deporte se detalla cuáles serían las consecuencias si las jugadoras citadas no acuden a la llamada de Tomé.

Multa de 3.000 a 30.000 euros

1. Por la comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 104.1, se podrán imponer las siguientes sanciones, en adecuada proporción a la infracción cometida:

a) Multa, no inferior a 3.000,01 ni superior a 30.000 euros.

Sin licencia federativa entre 2 y 15 años

e) Prohibición de acceso a los estadios o lugares de desarrollo de las pruebas o competiciones por tiempo no superior a cinco años.

i) Suspensión de licencia federativa o habilitación equivalente de carácter temporal por un periodo comprendido entre los dos y los quince años.