La rajada de Juanma Castaño contra Alexia Putellas e Irene Paredes: "Mangonean todo y les tienen miedo..."

Las jugadoras de la selección española de fútbol lamentaron ayer haber sido convocadas en la primera lista de Montse Tomé como nueva seleccionadora porque su deseo de no serlo "por motivos justificados" y que habían dejado "claro" en su comunicado del pasado viernes sigue "plenamente vigente" y además recalcaron que la convocatoria no se ha realizado "en tiempo y forma" según la normativa por lo que no las pueden exigir "acudir". "Las jugadoras de la selección absoluta femenina de fútbol quieren manifestar, a raíz de la convocatoria y la posterior rueda de prensa de la nueva seleccionadora nacional, Montse Tomé, que lo expresado en nuestro comunicado del 15 de septiembre de 2023, deja claro y sin ninguna opción a otra interpretación nuestra firme voluntad de no ser convocadas por motivos justificados. Estas afirmaciones siguen plenamente vigentes", indicaron en un nuevo comunicado. Las futbolistas, entre ellas Alexia Putellas, Irene Paredes, Mapi Léon, Ona Batlle o Tere Abelleira, apuntaron que "durante los posteriores días" a ese comunicado "no se ha transmitido nada diferente a ello a ningún integrante de la RFEF".

En la lista de convocadas, que se concentran hoy para enfrentarse el viernes a las suecas– no está Jenni Hermoso, pero hay quince campeonas del mundo y diecinueve de las 39 firmantes de la carta de renuncia a la selección en la que exigían profundos cambios estructurales antes de regresar al equipo nacional.

Un conflicto que cada día parece agravarse más y que ha provocado numerosas reacciones de "hartazgo" en redes sociales y duras criticas hacia las futbolistas. Una de las reacciones más polémicas ha sido la del director de "El partidazo de Cope" Juanma Castaño que ha criticado con dureza la actitud de las jugadoras y ha señalado a las "culpables".

"La batalla de la imagen de la imagen la están perdiendo. Están dilapidando todo lo que consiguieron brillantemente en el Mundial de Australia jugando muy bien al fútbol. Su actitud no negociadora de desprecio a la Federación y que nos perjudica tanto como país les va a pasar factura" comenzó afirmado el comunicador que califico de esperpento el conflicto de la selección femenina de fútbol y apuntó a una solución: "¡Sanción!".

Pero Castaño no se quedó ahí. Además de asegurar que se trata de un asunto político liderado por Yolanda Díaz, señaló a la culpables de la dura actitud de las futbolistas con la RFEF. "Alexia Paredes e Irene Paredes lo mangonean todo y las jóvenes le tienen miedo" afirmó de manera tajante asegurando tener información al respecto. Asimismo, consideró que Athenea del Castillo -que se desmarcó del comunicado del pasado viernes- ha quedado señalada y mostró su temor por cómo será recibida en el vestuario.

Las afirmaciones del locutor no han pasado desapercibida en redes sociales donde las críticas no se han hecho esperar.

"Juanma Castaño dice que las líderes del boicot son Alexia Putellas e Irene Paredes. Las jefas, que más cobran. Dad la cara, COBARDES! Las jóvenes tienen miedo por las sanciones. No se atrevieron a llevarles la contraria, como Athenea. Más personalidad! o "Perdona?.. es repugnante" con algunos de los comentarios que pueden leerse en "X".