El cantante independentista y ex diputado de ERC Lluís Llach llama "fascista" al fallecido Pepe Domingo Castaño

“Pepe Castaño ha muerto. El que llamaba “Pelele” a @QuimTorraiPla i “Cobarde” a @KRLS. Compungidisima estoy, oye. Se me ha cerrado tanto el estómago del disgusto que no se si me cabrá la copa de cava que me he servido“, afirmó una tuitera separatista, un mensaje que contó con el reposteado del ex diputado independentista.

Llach comenta en su cuenta de X que el locutor gallego era un "fascista". Su mensaje reza "dicen que era un gran profesional, pero también era un chillón, grollero y fascista". Y añade otro tuit con el que se "ratifica".