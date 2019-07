Queda un mes y medio de mercado y el Real Madrid tiene la plantilla sobrecargada. Sobran cinco o seis jugadores, depende de las contrataciones que haga el equipo, que será al menos una, e importante. Así está la situación de los 30 futbolistas, a la espera de que lleguen los partidos (el primero, contra el Bayern, la madrugada del sábado al domingo a las 2:00):

Courtois se queda

Va a ser el portero titular. Zidane no lo nombró específicamente el año pasado, pero dijo que el asunto de los guardametas lo tenía decidido.

Keylor Navas, en la puerta de salida

El último curso se llegó a despedir del público, pero ahí sigue, dispuesto a pelear por un puesto. La intención es que abandone el club. En Montreal se le está viendo más serio de lo habitual.

Lunin depende de Keylor

Sería el segundo portero ideal para el equipo, pero si Keylor no sale volverá a ser cedido, como el año pasado al Leganés.

Carvajal, sigue

Es el lateral derecho titular del Madrid.

Odriozola sigue

El recambio de Carvajal. El Madrid tiene cubierto el lateral derecho.

Nacho, lo más probable es que siga

Asume como pocos su papel de suplente y cumple cuando sale, pese a que a que la temporada que acaba de terminar ha tenido minutos y ha estado algo irregular.

Militao, fichaje

Va a pelear por un puesto con Varane por ser el acompañante de Sergio Ramos.

Varane sigue

Pese a algunos rumores, es un futbolista de la confianza de Zidane.

Sergio Ramos sigue

Está superada la tontería de la oferta de China. Es el gran capitán y uno de los referentes del equipo.

Vallejo puede ser cedido

Es uno de los futbolistas con menos minutos en el Madrid. Su situación es incómoda, aunque no se queja.

Marcelo sigue

El regreso de Zidane ha sido una bendición para él. Es el lateral izquierdo del francés. Después de ser señalado durante un tramo del pasado curso, debe recuperar la confianza de la afición.

Mendy, fichaje

Apretará a Marcelo por el puesto de lateral zurdo. Para eso lo han fichado. Tienen características similares, de ataque.

Casemiro sigue

Un mal año el suyo, pero una pieza indispensable en el Madrid de las tres Champions de Zidane. Es uno de los hombres del entrenador.

Kroos sigue

Es todavía joven a sus 29 años. Parecía acomodado, pero seguirá en el equipo. Debe espabilar.

Modric seguramente siga

Todo apunta a su continuidad en el equipo. Depende de él. Zidane lo quiere. El último en preguntar ha sido el Milan.

Valverde seguramente siga

Zidane lo probó mucho al final de la pasada temporada y respondió. Puede ser un buen recambio, aunque no se descarta una cesión.

Isco, en el aire

Cada verano es lo mismo: suena para salir. No ha terminado de hacerse indiscutible, pero sí fue indispensable en el último equipo de Zidane. Se puede hacer caja con él, pero también se puede aprovechar su calidad.

Ceballos se irá

Su relación con Zidane hace que la convivencia sea complicada. Una cesión podría ser la solución. Es muy joven.

James se irá

Está de vacaciones por la Copa América, pero seguramente el equipo al que se incorpore sea el Atlético de Madrid. Si Isco se marcha tiene alguna oportunidad de quedarse.

Brahim apunta a cesión

La lesión que ha sufrido no le beneficia. Su edad y que llegó en invierno hará que si sale, sea como cedido. De su calidad no hay duda: la demostró al final de la pasada campaña.

Hazard, fichado

La estrella contratada este verano. El equipo va a girar a su alrededor.

Bale, en la puerta de salida

Si no se ha ido ya es por la complicación de su traspaso. Cobra mucho, su agente dice que va a continuar... No aprovechó su oportunidad el pasado año de ser el líder y su relación con Zidane no es la mejor. Se espera sacar dinero con él.

Benzema sigue

Es el delantero de Zidane, sin duda. Confía mucho en él. El año pasado, además, dio un paso adelante.

Asensio seguramente siga, pero...

En el Madrid siguen confiando en él pese a que no ha terminado de dar el golpe en la mesa. El Liverpool está interesado. Zidane le puede sacar mucho rendimiento.

Lucas Vázquez apunta a marcharse

Cumple en el Madrid, pero hay demasiados jugadores en ataque. Se puede sacar un dinero por él y han mostrado interés equipos de peso como el PSG o el Arsenal.

Rodrygo, al filial

Podría repetir la "fómula Vinicius": bajar al Castilla para tener minutos.

Vinicius sigue

El futbolista que más emocionó a la afición el curso pasado no se puede marchar. Pero esta vez es diferente: se parte de cero, ya no es una situación desesperada la del club blanco, y el brasileño tiene más competencia.

Jovic, fichado

Se tiene que ganar el puesto de titular, pero es uno de los fichajes estrella, de momento.

Mariano saldrá

Su intención es quedarse, pero la realidad es que con la llegada de Jovic hay poco sitio para él. Tiene mercado en Francia.

Mayoral se irá

Ni se va a unir al resto del equipo. No hay sitio en la delantera para él.

... Y más:

Kubo, al Castilla

El japonés está siendo una de las sensaciones de la pretemporada del Madrid, a la espera de que empiecen los partidos. Comenzará el año en el Castilla de Raúl y a ver cómo evoluciona.