Al entrar en el vestuario tras el Real Madrid-Galatasaray, Rodrygo se llevó el abrazo de un feliz Vinicius, contento con su compatriota. Vini, fuera de la convocatoria, vio el partido entero en el palco, no se fue antes pese a la goleada y bajó para estar con sus compañeros y felicitar a su amigo.

Rodrygo fue el héroe del choque: "Lo tiene todo pero para destacar algo, me quedo con su inteligencia. Aprende muy rápido, quiere mejorar y lo tiene todo porque técnicamente es muy bueno. Cuando te acompaña el físico, que todavía tiene que mejorar, hace lo que hace en el campo. Es listo porque le mete momentos de pausa en su juego cuando lo necesita el equipo y técnicamente sabe hacer todo con el balón", destacó Zidane después del partido-

El francés no se mostró sorprendido por el rendimiento que da un chico de 18 años recién llegado al fútbol español. "No me sorprende porque todos sabemos que Rodrygo es un jugador de calidad y de futuro. Nos alegramos por él porque cuando tiene oportunidad de jugar lo hace bien".

"Ya sabíamos de su calidad pero defensivamente trabaja. Hay que estar tranquilos y no meter presión. No me sorprende nada de él, puede hacerlo sus tres goles pero es porque está metido y es fruto de su alegría en el juego", añadió.