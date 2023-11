Así ha multiplicado su valor el Girona en sólo dos meses

El Girona, líder en solitario de LaLiga EA Sports con 31 puntos de 36 posibles, no sólo vive un extraordinario momento deportivo. La plantilla ha tenido en los últimos dos meses de competición "un crecimiento exponencial brutal", según admite a Efe el presidente del club, Delfí Geli.

El valor total del equipo que entrena Míchel ha crecido de los 125,6 millones de euros después del cierre de mercado a los 161,1 actuales, según la web Transfermarkt. Es un aumento de más de 35 millones que significa un crecimiento del 28,3 por ciento, el más alto de todo el campeonato muy por delante del Valencia (21%, de 147 a 177,9) y de Las Palmas (10%, de 49 a 53,9). Diez equipos españoles, la mitad de la categoría, han ganado valor y entre ellos están el Atlético de Madrid (6,8%), el Barcelona (5,9%) y el Real Madrid (3,5%). Hay otra decena que ha perdido valor y está liderada por Villarreal (11,2%), Getafe (13,2%) y Osasuna (15,1%).

"Es el reflejo de cómo juega y cómo compite el equipo y el resultado de dar importancia y creer en traer talento, joven si puede ser: jugadores que tienen calidad, que pueden crecer y que pueden ser muy buenos jugadores. Que ya lo son, vaya, pero que pueden ser mucho más importantes en el futuro", afirma Geli. El presidente asegura que el Girona se está mostrando como "una gran posibilidad de crecimiento" para los futbolistas.

El club catalán es el décimo equipo de LaLiga EA Sports con mayor valor de plantilla: por detrás del Valencia y por delante del Celta (117,80). El margen sobre el Celta es de más de 40 millones y la tasación de los jugadores del Girona triplica la de Las Palmas o el Alavés (52,2), las dos plantillas más baratas de Primera.

"Cuando llegas eres el último de la fila y tienes que ir dando pequeños pasos para ir ganando posiciones y asentarte en Primera", añade Geli.

Míchel ha insistido que el objetivo primordial del equipo es conseguir la permanencia para encadenar tres temporadas en Primera por primera vez en la historia del club, pero antes y, sobre todo, después de la victoria del sábado en Pamplona (2-4) ha cambiado el discurso. Tras la victoria argumentó que el Girona puede pelear por la cuarta posición.

Su equipo es el quinto en toda la historia de LaLiga, desde 1929, que suma diez triunfos en las doce primeras jornadas: antes sólo lo habían conseguido el Real Madrid (11 veces), el Barça (6), el Atlético (2) y el Betis (1934-1935). Los 20 precedentes se saldaron con 13 primeras posiciones finales, seis segundos puestos y una tercera plaza.

Geli señala que "no hay que tener miedo" porque el equipo está donde está "por méritos propios", porque "juega bien al fútbol y va a buscar ganar los partidos". El presidente admite que "estamos cerca de conseguir la permanencia y es lógico que empieces a pensar en logros más importantes", pero subraya que el equipo debe "seguir en la misma línea". "No nos podemos equivocar. Cambiar los objetivos no puede cambiar la forma de jugar, de entrenar y de trabajar. Mantenerse es aún mucho más complicado que llegar", remarca antes de pedir "tranquilidad". "El equipo perderá partidos, pero ganará muchos porque tiene recursos y calidad", pronostica Geli.

Uno de los nombres propios del Girona y de LaLiga está siendo el extremo brasileño Sávio Moreira (19), cedido por el ESTAC Troyes francés, del City Football Group como el club catalán. Es el jugador que más ha aumentado su valor en Transfermarkt, de 5 millones a 20: un 300%. "Es la sorpresa. Era evidente que tenía una gran calidad y un gran talento, pero con 18 años siempre esperas que el futbolista madure poco a poco. Pero ha hecho una explosión muy importante", reconoce Delfi Geli.

Sávio ya ha dicho en varias ocasiones que le gustaría seguir en Montilivi como jugador del Girona en propiedad y Geli admite que "ojalá se pueda quedar más años con nosotros. Es lo que queremos. Pero ahora lo importante es estar centrados en la competición. Si haces un gran año también tienes más oportunidades de que el jugador quiera estar contigo".

También han aumentado su valor otros ocho futbolistas: cinco millones Miguel Gutiérrez (15) y Yangel Herrera (10); cuatro Yan Couto (8), cedido por el Manchester City; 2,3 Jhon Solís (3); dos Èric García (12), cedido por el Barça; y un millón Iván Martín (4), David López (3) y Valery Fernández (2,5).

Los jugadores más caros del Girona son Viktor Tsygankov (22), Sávio (20), Artem Dovbyk, Arnau Martínez y Miguel (15), Èric (12), Aleix García y Herrera (10), Couto (8) e Iván Martín (4). De los ocho primeros dos son cedidos, igual que el curso pasado (Taty Castellanos y Rodrigo Riquelme), pero de los 13 primeros sólo tres son cedidos: tres menos.

Es uno de los retos del club, "crear valor", patrimonio, "marca", generar activos propios, como ha reconocido más de una vez el secretario deportivo, Quique Cárcel, y como admite el presidente: "Es el camino que se había trazado y que poco a poco vamos cumpliendo. Ojalá en los próximos años podamos tener más jugadores en propiedad, más talento joven".

Cárcel ha repetido en entrevistas y ruedas de prensa que el Girona debe ser un club vendedor para crecer y, en el mismo sentido, Geli añade: "Que salgan algunos jugadores, aunque a la gente le duela porque son de los mejores, permite continuar trayendo muchos más buenos jugadores y que el Girona pueda crecer. Te da la posibilidad de traer más jugadores en propiedad que te pueden dar un rédito muy importante para seguir creciendo y mejorando".

En verano, por ejemplo, el Girona vendió a Santi Bueno al Wolverhampton inglés por unos diez millones y, junto al dinero recibido del Barcelona y el Villarreal por Oriol Romeu y Ramon Terrats, afrontó los fichajes de Artem Dovbyk, el más caro de la historia del club (7,75), Solís y Portu y adquirió en propiedad a Yangel Herrera e Iván Martín, antes cedidos.

Geli celebra haber "creado la base para ahora estar donde estamos" y habla de "un futuro prometedor". Ya lo es el presente, con el Girona en lo más alto de LaLiga EA Sports.