Así ha sido la charla secreta de Ancelotti antes del Manchester City-Real Madrid

El Real Madrid juega hoy contra el Manchester City el partido más importantes de la temporada y aunque el madridismo no conoce la alineación, Ancelotti ya ha asegurado que la tiene clara. No desveló si Rüdiger entraba en ella.

Después del partido contra el Getafe, Carlo Ancelotti aseguró que Rüdiger iba a ser titular en el choque de hoy. Sorprendió la sinceridad del entrenador, a tantos días del encuentro y con el alemán y Militao «discutiendo» por un puesto en el centro de la defensa. «Rüdiger puede jugar, como lo pueden hacer Camavinga, Militao o Alaba. Pido disculpas por lo que dije en la conferencia de prensa del Getafe porque fue un malentendido, ya que pensaba que se estaba hablando de Rodrygo», fue de lo primero que dijo Ancelotti hablando con los medios. «Tengo la suerte de tener a todos los jugadores disponibles y esto aumenta la dificultad para hacer la alineación, pero también me hace estar seguro de que si ganamos acierto en la alineación y si no ganamos me equivoco. Eso es lo único que tengo claro. Tengo la alineación en mi cabeza», acabó, sin desvelar nada más.

El marcaje de Rüdiger a Haaland en el encuentro de ida y los despistes de Militao en el último mes de competición han hecho que el debate esté en todos los foros del madridismo. «Militao está como todos, ilusionado y motivado», afirmó el entrenador madridista. El tema de la concentración y la motivación en este tipo de partidos no existe, no lo voy a tocar. Si uno no está concentrado en una semifinal de Champions no puede jugar al fútbol».

Una opción es que jueguen los dos y que Alaba sea lateral izquierdo. Así Camavinga pasaría al centro del campo y Rodrygo perdería su plaza en ataque. Lo que no se plantea Ancelotti es que el defensa austríaco no juegue. Pese a que no está siendo su mejor temporada, es uno de sus jugadores fijos en los partidos especiales como el del Etihad. Alaba empezó de lateral izquierdo, pero asentado de central, cada vez le gusta menos situarse cerca de la banda. Como pareja de Militao, hace de jefe, el futbolista que le pide concentración y le hace recomendaciones y ha sido quien más ha ayudado a Rüdiger en su integración. No hay duda de que Alaba va a jugar, lo que no se sabe es en qué posición de la defensa lo va a hacer esta noche.

Alaba, como el resto de sus compañeros escuchó la charla de Carlo Ancelotti en el entrenamiento. El entrenador sabe lo que les espera: "Es una pequeña final. Durante 20, 25, 30 minutos hay que sufrir, aguantar. Ellos nos han hecho sufrir", decía el italiano, que espera una salida dominadora del equipo de Guardiola, como sucedió en la ida en el Bernabéu.

En este 2023, de 14 partidos disputados ante su afición, el equipo inglés los ha ganado todos, con 52 goles a favor y sólo siete encajados, mientras que en la Champions no pierde desde el inicio de la campaña 2018-2019 (Lyon) y en los siguientes 25 partidos, ha ganado 23 y ha empatado dos. El equipo madridista nunca ha ganado en este recinto, donde perdió el año pasado en un espectacular partido (4-3), y eso eleva el desafío al que se enfrenta. El empate, sin embargo, le podría valer al menos para jugarse su suerte en una prórroga o una tanda de penaltis.