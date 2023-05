Ancelotti: "¿Rüdiger titular?, pensé que me preguntaban por Rodrygo"

El Real Madrid juega contra el Manchester City el gran partido de la temporada. "Las sensaciones son muy buenas, tenemos muchas ganas y queremos disfrutarlo al máximo", ha dicho Luka Modric."Lo que estamos consiguiendo es algo grande y hay que disfrutarlo", ha continuado el centrocampista blanco, fundamental en el éxito del equipo y titular mañana. "Los títulos que hemos ganado dicen mucho del esfuerzo y comportamiento, a veces ganas y a veces no. Nuestro comportamiento cuando no ganas es muy importante. Los títulos y la manera de conseguirlos es para admirar". Es un partido de máxima tensión, uno de los que muchos que ha jugado el croata. "Hemos jugado muchas veces este tipo de partido y lo que veo en mis compañeros es confianza y tranquilidad". Modric ha ganado cinco Champions. "Me acuerdo del vídeo de Zizou, en el que hablaba de una dinastía y lo hemos conseguido. Ganar una sexta Copa de Europa ya te motiva. Pero sólo con jugar por el Real Madrid te motivas. Cuando sabes que estás cerca de llegar a una final quieres dar todo y eso te puede motivar más", ha dicho Modric, que como Nacho, Carvajal y Kroos tiene a Gento a tiro.

Modric ha hablado de Camavinga. "Está bien, va a entrenar hoy, es lo más importante. Ha crecido mucho y ha demostrado que puede hacerlo bien en el lateral izquierda donde nos ayuda mucho. Aunque no le gusta jugar ahí, pero donde le pongas lo va a hacer bien. Su fútbol, su personalidad, es top. Todavía tiene margen de crecer".

Para Modric, Rodrygo y Vinicius también pueden solucionar partidos con su fútbol y "atrevimiento". "Pero lo más importante es el equipo, si estamos juntos y luchamos como equipo, algún día destacará uno u otro. La unidad de los jóvenes y los mayores es clave", ha reflejado.

El croata habló de la ida: "Los primeros 20 minutos ellos estuvieron mejor, pero luego crecimos y pudimos meter otro gol. Luego empataron. Sabíamos que no se iba a decidir en la ida. Estamos bien. Esto está al cincuenta por ciento y se va a decidir por pequeños detalles".

Ancelotti ha hablado de su plan: "Sacar lo mejor en lo individual y lo colectivo, se pueden mejorar cosas del partido de la ida". Como Guardiola, Ancelotti ha hablado de su legado: "Es mi cuarto año, lo he disfrutado y lo disfruto. Entrenar este club y estos jugadores, y después sacar lo mejor de esta plantilla. Falta muy poco y estamos muy ilusionados y motivados. Las dificultades nos ayudan a sacar lo mejor de nosotros".

Y ha rectificado lo de Rüdiger y su titularidad: "Pensé que me preguntaban por Rodrygo. Pido disculpas, pensé que se hablaba de él. Tengo la suerte de tener a todos los jugadores disponibles. Esto aumenta la dificultad de hacer la alineación. Pero tengo la idea muy clara. Los tres delantero nos ha permitido llegar hasta la semifinal. No es una decisión sencilla". La pregunta es si Militao está concentrado: "Si uno no está concentrado en una semifinal de Champions no puede jugar el fútbol. Está bien, como todos, la plantilla está bien y llegamos a tope a este partido". En la ida pararon a Haaland perfectamente: "Si tenemos el balón, estaremos más seguros".

Ancelotti estaba tranquilo esta tarde, pero mañana, antes del partido, llega la preocupación: "Que va a marcar Haaland, que va a tirar De Bruyne, tienes que intentar ser positivo: que Vinicius va a hacer un regate, que Benzema va tirar desde la línea del área". Para el entrenador, el coraje, la personalidad son componentes muy importantes y no siempre "se tiene el carácter para mostrar esa personalidad. Lo que quiero es un equipo que lea bien las situaciones del partido. Vamos a tener momentos de sufrimiento y leer también cuando el rival tenga dificultad".