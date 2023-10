Así ha sido el toque en la cara de Xavi a Vinicius

Xavi era un jugador de carácter y sigue teniéndolo en el banquillo, como demuestra su reacción ante la protesta de Vinicius por una falta en la primera mitad. El brasileño fue a protestar a Gil Manzano y el técnico azulgrana fue a recriminárselo dándole una palmada en la cara.

El gesto del entrenador del Barcelona llegaba después de una breve discusión con el jugador brasileño, aunque el tono resultaba bastante amistoso. Hubo incluso risas después de que Xavi le tocara la cara, aunque no llegaron a ponerse de acuerdo.

Xavi toca la cara de Vinicius Twitter Dazn

Para que la cosa no fuera a más, Ancelotti salió de su área técnica para llevarse a Vinicius, que se alejaba riendo, igual que hacía Xavi. La imagen se repitió en los instantes finales del partido, cuando el preparador madridista decidió sustituirlo y el brasileño se marchaba al banquillo. «Él salía muy tranquilo y le he dicho que tenía que salir rápido porque estaba un compañero esperando y le he ayudado a salir», explicaba Ancelotti en su conferencia de prensa.