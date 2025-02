El ataque más brutal contra Topuria tras su ascenso al peso ligero: "Es un enano muchacho, será su ruina..."

Después de muchas semanas de rumores, especulando sobre la posibilidad de ver a Ilia Topuria de manera definitiva en el peso ligero, la noticia se confirmaba el pasado 20 de febrero. El presidente de la UFC, Dana White, confirmaba a través de un directo de Instagram que Ilia dejará el cinturón del peso pluma para poder ascender a las 155 libras, donde ya esperan algunos grandes rivales, entre ellos el campeón y el número uno libra por libra, el ruso Islam Makhachev.

Pero no a todos les parece una buena idea. Paddy Pimblett no acostumbra a morderse la lengua cuando de hablar sobre Ilia Topuria se trata. Por eso, el luchador inglés cargó con contundencia, una vez más, contra su némesis. Lo hizo en 'Round Eight Boxing', aprovechando que 'El Matador' ha confirmado su ascenso a la categoría de las 155 libras.

El británico duda que “El Matador” consiga una oportunidad inmediata por el título ante el campeón de peso ligero Islam Makhachev, y el director ejecutivo de UFC, Dana White, dijo que eso tampoco es una garantía. Pero no se quedó ahí y le advirtió de lo que le ocurrirá en su nueva categoría.

"Eres un enano, muchacho..."

“Esa es la pelea que quiero”, dijo Pimblett a Round Eight Boxing sobre Topuria. “Quiero esa pelea. Es otra para demostrar que todos están equivocados. Es un enano, muchacho. No es un peso ligero. No debería pelear en peso ligero. Debería detenerse en el peso pluma. Será la ruina de su carrera”.

Con nocauts consecutivos sobre Alexander Volkanovski y Max Holloway, Topuria cree que ha hecho todo lo que necesitaba hacer en el peso pluma, pero Pimblett no está de acuerdo.

"Es un gran error", dijo Pimblett. "Creo que él sabía que en una revancha con Volk, peleando contra Volk cuando no había sido noqueado 12 semanas antes con una patada en la cabeza, creo que sabía que Volk le daría una prueba muy dura. Dijo que consolidó su legado en esa categoría. Es un poco una tontería. Vuelve a vencer a Volk, vence a (Diego) Lopes, vence a (Movsar) Evloev, y luego habrás despejado la división y subirás de categoría. Los campeones son demasiado rápidos como para querer subir de categoría ahora y no defender el cinturón”, sentenció.

La enemistad entre ambos viene de lejos. En 2022, Topuria llegó a lanzarle una botella a Pimblett cuando coincidieron en un hotel en Londres, con motivo del UFC de la capital británica. Tuvieron que separarles para que no llegasen a las manos.

Pimblett buscará continuar su ascenso en las filas de peso ligero cuando se enfrente al ex retador al título Michael Chandler (23-9 MMA, 2-4 UFC) en el evento co-principal de UFC 314 el 12 de abril en el Kaseya Center en Miami.