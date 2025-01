El boxeador olímpico que subestima a Ilia Topuria: "Ni me huele..."

Boxeo y MMA siempre han estado en el debate comparativo. A pesar de ser deportes parecidos, ambos poseen características propias y únicas. Por ello, es fácil predecir que ocurriría si un profesional de un deporte "mudase" al otro.

De hecho, existen casos de algunos deportistas que han probado suerte cambiando de deporte pero, sin embargo, no les ha ido como esperaban. El caso más sonado es el de Conor Mcgregor, que decidió dejar a un lado las Artes Marciales Mixtas para probar suerte en el boxeo. No obstante, la jugada no le salió como quería, ya que cayó derrotado ante Floyd Mayweather, uno de los mejores boxeadores de la historia.

Algo parecido le ocurrió a Anderson Silva, que se enfrentó a Jake Paul en un combate de boxeo. En este caso, el resultado fue favorable al "youtuber", que venció por decisión unánime al excampeón brasileño de la UFC.

Ante esta oleada de resultados negativos para los profesionales de MMA en su intento de triunfar en el boxeo, el púgil español Enmanuel Reyes Pla ha asegurado en una reciente entrevista que vencería a Ilia Topuria en un combate de boxeo.

"Ni me huele"

En el podcast ZipGenial, el que fuera medalla de bronce en los últimos Juegos Olímpicos no se ha cortado al ser preguntado por un hipotético combate frente a Ilia Topuria, campeón del peso pluma de la UFC. "En MMA no le gano por el suelo... si se pone a hacer lo que hace... (en referencia a dominar a sus rivales con el boxeo), ahí no me gana. Y en boxeo es imposible. Ni que se acerque por ahí. Ni me huele", aseguraba el español.

Tras asegurar este posible resultado, el boxeador no dudo en aclarar que no supone una falta de respeto para el hispano-georgiano, sino que trata de ser lo más honesto posible. "A lo mejor si ve esto se cree que le estoy ofendiendo, pero es la verdad".

Vencería a Canelo

Otra de sus afirmaciones que más polémica han generado ha sido que vencería a Canelo, uno de los boxeadores más peligrosos en la actualidad. El púgil afirma durante la entrevista que, bien entrenado, ganaría al mexicano. "Yo, bien entrenado, le gano. Yo le meto. Sin susto. Yo confío mucho en mi, y se lo que hago", asegura durante la entrevista.

Además, asegura que sería una pelea que le gustaría hacer, a pesar de no ser del mismo peso. "Yo me pegaría con el Canelo, porque es uno de los boxeadores más grandes que hay. Él hace lo que le da la gana. Sube y baja porque es el más grande boxeando".

La polémica con los youtubers y el boxeo amateur

Además de hablar de la profesión, el medallista olímpico se mojó sobre los youtubers y su afición por el deporte. Tras varios años donde se ha podido ver a varios influencers enfrentándose en veladas como la de Ibai Llanos, el español asegura que es bueno que se produzcan este tipo de eventos. "No es boxeo como tal, pero al final a nivel mediático y de marketing es lo mejor. Ahora mismo la gente conoce el boxeo gracias a ellos. Es verdad que es entre gente famosa, pero es boxeo. Ojalá algún día nos llamen a nosotros.