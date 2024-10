Bagnaia y la lluvia aprietan el Mundial de MotoGP. Martín resiste y Márquez falla

Martín y Bagnaia viven el uno para el otro, o mejor dicho, el uno contra el otro. Ya se han quedado solos en la lucha por el Mundial de MotoGP, si es que alguna vez hubo algún candidato más, y les quedan por delante tres semanas en las que van a ser enemigos íntimos. Sólo 17 puntos les separan en la clasificación con 74 por repartir, así que la pelea se presenta muy ajustada y seguramente con el desenlace el último día del curso en Valencia.

La igualdad entre ambos es tan brutal que ninguno ha conseguido escaparse de manera definitiva. Se han repartido los errores y los aciertos hasta ahora, y para muestra, el saldo de Bagnaia en este 2024, donde ya ha conseguido más victorias que nunca en su vida, nueve, y también acumula hasta siete fallos, un récord también para él en la categoría reina. «Sí, es mi mejor año en triunfos, pero también el de más caídas. Hoy (por ayer) era más que importante ganar y hacerlo en agua me da muchísima fuerza y motivación. Sabemos que el campeonato está muy igualado y tenemos que ganar puntos así y no perderlos como hicimos el sábado», explicaba el italiano en Dazn después de aliarse con la lluvia para estrechar todavía más el campeonato y cerrar la visita a Tailandia con un saldo favorable para él.

Llegaba a Buriram 20 puntos por detrás y convencido de que era un circuito en el que podía dominar. Pero en el Sprint no estuvo bien después de una «pole» estratosférica y su cara en el podio el sábado lo decía todo: parecía un funeral. Había cedido dos puntos más con Jorge, que se fue con todo a superarlo, convencido de que este sí puede ser su momento, después de quedarse algo corto la temporada pasada.

Por si no había tensión suficiente en la carrera larga, llegó la lluvia para que el combate se librase en mojado, con sólo los diez minutos del warm up como banco de pruebas. Pecco nunca había ganado una carrera en agua desde que es piloto profesional y por eso en el podio dominical su cara sí era de satisfacción y alegría. «Desde 2005 es mi primera victoria en agua. Siempre me pasaba algo: me caía, no tenía el ‘‘feeling’’... muchas cosas me sucedían, pero ahora me estoy encontrando mejor. Hemos trabajado bien y la sensación es muy buena», confirmaba después de una victoria que le sirve para seguir creyendo en el tercer título de MotoGP consecutivo.

Su recorte de puntos fue mínimo, cinco, para dejar la cosa en 17, porque si Pecco atacó sobre un asfalto resbaladizo, Martín resistió agigantando su figura en este 2024, donde ha nacido un piloto mucho más completo, duro como una piedra y que ha aprendido de los errores que le condenaron en 2023. No quiere ni escuchar hablar de número y opciones matemáticas, pero sí que ejecuta como nadie lo de que si no puedes ganar, el objetivo es hacer segundo. Sumó veinte puntos más y las cuentas dicen que no necesita ganar ninguna de las cuatro carreras que faltan para ser campeón. Si queda segundo en todas, aunque Pecco haga pleno MotoGP volvería a hablar español después de dos años dominado por Italia.

Salió con su determinación habitual este domingo, hasta que se fue largo en una curva y dejó pasar a Bagnaia y a Márquez. Desde ese momento se limitó a seguirlos, incapaz de entrar en la pelea por la victoria. Un triunfo que en algún momento pareció que sería para Marc, aunque pagó el precio de ir tanto tiempo detrás de su rival y acabó en el asfalto: «Éramos los más rápidos en pista, pero no hemos sido los más inteligentes, he fallado», decía el de Cervera en Dazn. Su caída le dio a Jorge los cinco puntos que le quitó en Australia. «Cuando se ha caído Marc he tenido el mismo susto que él, pero he podido anticiparme y salvarlo. Desde ahí, me dediqué a minimizar riesgos. He tenido diez sustos, era el examen más duro del año y ser segundo me da confianza para Malasia», decía Martín tras un día con 11 caídas y en el que había que sobrevivir.

GP de Tailandia. Clasificaciones

1. Pecco Bagnaia (Ita/Ducati Lenovo)43:38.108

2. Jorge Martín (Esp/Prima Pramac)a 2.905

3. Pedro Acosta (Esp/RB GASGAS Tech3)a 3.800

4. F. Di Giannantonio (Ita/Pertamina VR46)a 4.636

5. Jack Miller (Aus/Red Bull KTM Factory)a 5.5329

Así va el Mundial (18 de 20 citas)

1. Jorge Martín (Esp)453 puntos

2. Pecco Bagnaia (Ita)436 (-17)

3. Marc Márquez (Esp) 356 (-97)

4. Enea Bastianini (Ita)345 (-108)