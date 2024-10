El viejo récord de Valentino Rossi que ha igualado David Alonso y que va a superar muy pronto

En 1997, Valentino Rossi ganó su primera título mundial. Era su segundo año en 125 y con la Aprilia RS arrasó literalmente con 11 victorias y 13 podios. Un viejo récord que ahora se tambalea por culpa de un chico de 18 años que tiene tanto talento que es capaz de llevarse todo por delante. Se trata de David Alonso, el hispano-colombiano del equipo Aspar y que ya se proclamó campeón de Moto3 en Japón, cuatro carreras antes del final.

David no ha tenido rival este año y compite prácticamente contra sí mismo y contra las leyendas. En Australia ha alcanzado la marca de Valentino de más victorias en un mismo curso en la categoría pequeña. La plusmarca la tenía "Il dottore" con 11, que son las que ya tiene el nuevo talento después de ganar en Phillip Island. Ya ha igualado la marca y está a un podio de empatar también con aquel año en el que Valentino empezó su historia. Doce veces se ha subido al cajón el cafetero, por las 13 de Rossi en el 97 y todavía tiene tres citas por delante para quedarse en lo más alto y dejar atrás al "46".

“Veía difícil ganar. Este fin de semana me ha costado mucho mantener la concentración y la intensidad. Después de ganar el Mundial, te relajas y dejas de cuidar los detalles. Esto me pasó factura el sábado en la clasificación. Además, fue la primera vez que no trabajé el plan de carrera en la tarde del sábado y quiero pedir perdón al equipo por ello. Hoy me he levantado en modo carrera, muy concentrado. Me he ido encontrando cada vez mejor", decía Alonso, que apareció en el podio con la cabeza vendada y con la gorra puesta encima.

El extraño "disfraz" tenía una explicación, y es que así apareció Valentino cuando llegó al podio tras su victoria número 11 en Indonesia 1997. "Esta celebración es para recordar a Valentino, porque cuando consiguió su undécima victoria en 125cc lo festejó así y, como le he igualado, quería celebrarlo como él lo hizo”, explicaba David, que cuida todos los detalles encima de la moto y también fuera.

En 2025 subirá a Moto2 también de la mano de Aspar, siguiendo la estela de Pedro Acosta, que tras ganar en Moto3 subió a la categoría intermedia y logró el título en el segundo curso. David Alonso va tan rápido que intentará la corona nada más llegar.