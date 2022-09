Los tuits de Pedro Sánchez, recuperados ahora, en los que opina (y sorprende) sobre Scariolo

Las redes sociales tienen demasiada memoria, no dejan que se olvide lo que hicimos o escribimos en su momento, hace años, cuando posiblemente éramos otras personas o, seguramente, pensábamos diferente acerca de muchas cuestiones. Eso ha pasado ahora con Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, aficionado al baloncesto y que ha ido celebrando las victorias de la selección en el Eurobasket. Entrenada por Scariolo, España ha ganado el europeo ante la sorpresa y la admiración general, pues sin sus jugadores referentes (menos el incombustible y necesario Rudy) ha vencido a los rivales con épica, con talento y baloncesto. La última victoria ante Francia confirmó todo lo visto antes.

Scariolo es el gran protagonista, a quien todos señalan como el héroe que ha convencido y ha llevado al grupo al triunfo. Pedro Sánchez, sin embargo, hace muchos años, no era muy fan del seleccionador y como no tenía el cargo que tiene, pues era más libre de expresarlo en las redes: “eso eso espero que ganemos en Lituania aunque te reconozco que no soy fan de Scariolo y ahí es donde fallamos: en el entrenador”, respondía a un usuario en 2011, poniendo en duda la capacidad del italiano para llevar las riendas del grupo.

@robrindo ;) eso eso espero que ganemos en Lituania aunque te reconozco que no soy fan de Scariolo y ahí es donde fallamos: en el entrenador — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 20, 2011

Incluso se vivió un partido muy parecido al del domingo, también contra Francia. Antes del choque Pedro Sánchez decía que confiaba en los jugadores, pero que había alguien en que no: en Scariolo: “me alegro, yo disfrutando de un buen partido de basket, estos franceses son duros, eh! Pero ganaremos...a pesar de Scariolo”, decía en conversación con otro usuario.

.@SUMAROS me alegro, yo disfrutando de un buen partido de basket, estos franceses son duros, eh! Pero ganaremos...a pesar de Scariolo  — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 11, 2011

Fue hace tantos años que es probable que hasta Pedro Sánchez los haya olvidado. Todo ha cambiado desde entonces. También Scariolo, que ahora es mucho mejor seleccionador y seguramente la opinión del presidente del Gobierno se haya moderado o cambiado radicalmente desde aquel momento. Así después de la victoria contra Francia, Pedro Sánchez no ha tardado en felicitar con sinceridad a los campeones.

Defensa de libro y una lección de triples para una victoria histórica.



¡De nuevo campeones de Europa, @BaloncestoESP!



¡Sois de oro!

Hay que creer siempre.#LaFamilia#Eurobasket2022 pic.twitter.com/lP3Bwz2XEK — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 18, 2022

España ha dado una lección en el Eurobasket. Ha sabido hacer frente a todos los que no apostaban por ella y ha mostrado recursos que no sabía que tenía en los momentos más delicados del torneo. La victoria ante Francia confirma lo que se ha estado viendo durante todo el torneo. Pero es que además, las victorias le han dado cada vez más confianza y ya, cuando se creyeron mejor que todos, lo fueron.